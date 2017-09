O time do sub-07 (categoria mamadeira) foi até Curitiba, para disputar a final do Campeonato Paranaense de Futsal, no último fim de semana. A equipe entrou em quadra com apenas cinco jogadores, sem reservas e ainda assim, conseguiu representar Foz do Iguaçu com muita garra.

Foram 3 jogos, no Clube Curitibano. Na primeira partida, a equipe iguaçuense venceu o Pascolati, de Londrina, por 1 a 0. O segundo e mais disputado jogo foi contra o Curitiba. A equipe adversária contava com o filho do ex-jogador Alex (ex Palmeiras, Cruzeiro, Coritiba e seleção brasileira). Em quadra os donos da casa levaram a melhor e ganharam por 3 a 2. O terceiro jogo foi contra o ACB, de Pato Branco, no qual venceram por 4 a 0. Esses resultados renderam o vice-campeonato Paranaense ao time de Foz do Iguaçu.

Os cinco atletas iguaçuenses são: Joaquim Cecchin Hyczy, Bernardo Saling Scherer, Pedro Capeletto Ferreira, Enzo Estevão do Amaral e Alex Junior Hofman, sob o comando do técnico Leandro Tertuliano.