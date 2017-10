O projeto “Arte e sustentabilidade: Plantando uma cultura de cuidar” está dando o que falar na Escola Municipal João da Costa Viana e Centro de Conivência Leonel Brizola, em Três Lagoas. Alunos, professores, zeladoras, pais e demais membros da comunidade escolar estão trabalhando juntos desde março para minimizar um problema recorrente no local: o desperdício de alimentos e lixo – que até então não era reciclado.

O envolvimento de todos foi tão grande que na noite de hoje, 25, a Escola se transformará numa passarela para realizar um desfile de roupas e concurso de brinquedos feitos com material reciclado. O evento terá início às 19h.

Segundo a professora Jaqueline Pereira Santos, uma das coordenadoras do trabalho, a ideia surgiu a partir de uma inquietação pelo desperdício que acontecia diariamente na escola.

“Até as zeladoras nos pediam para trabalhar o tema com as crianças. Foi aí que no mês de março começamos a desenvolver várias ações como rodas de conversa, palestras e pesquisa. Nesse processo fomos envolvendo as crianças, pais e toda a comunidade escolar por meio da cooperação”, conta Jaqueline.

Para a aluna Julia Gabriel, do 5° ano, a experiência desse projeto será levada para a vida. “Foi muito legal participar desse projeto pois eu percebi que é importante fazer a reciclagem dos materiais, evitar o desperdício dos alimentos e trabalhar em grupo”, disse.

O projeto não para por aqui. No mês de novembro os alunos farão um plantio de árvores que serão batizadas com os nomes dos integrantes das turmas do 1° e do 5° ano, simbolizando os alunos que chegaram na Escola em 2017 e os que deixam o Ensino Fundamental neste ano.

“A cooperação foi fundamental para esse processo. Os pais me procuram para falar da empolgação dos filhos no projeto. O ganho na escola foi enorme e a mudança de comportamento com o ambiente e o desperdício já pode ser percebida”, destaca a professora.

A escola participa do Cooperjovem – criado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) com objetivo de disseminar a cultura da cooperação baseada nos valores do cooperativismo e princípios, especialmente o 5º e o 7º: Educação, Formação e Informação e o Interesse pela Comunidade, respectivamente.

Em Foz do Iguaçu o Cooperjovem é realizado por meio do Sicoob Três Fronteiras e Instituto Sicoob, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, a fim de capacitar professores para se apropriem da cooperação como uma ferramenta propulsora de mudança e transformação social.