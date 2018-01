Espontâneo, perservante, contemplativo ou equilibrado? Qual é o seu temperamento predominante e como isso afeta sua vida e suas relações? Quer se autoconhecer e aprender uma metodologia inovadora para transformar sua vida? Essa é uma das propostas do livro “Eu sou assim, biologicamente”, da autora Maria de Lourdes Capponi, que lança ineditamente a obra nesta quinta-feira, 11, às 20h, na Fundação Cultural.

A escritora que atua como consultora e Coach em Marketing de Temperamento criou após mais de quarenta anos de pesquisa a Metodologia Capponi, da qual detém os Direitos Autorais. Nela, a autora desbrava a importância em observar e respeitar o ritmo e a velocidade dos distintos temperamentos e a possibilidade de identificar, dentre outras coisas, as características físicas e de comportamento de cada grupo de temperamento; a diferença entre temperamento, caráter e personalidade; armas mentais de cada grupo; pontos comuns e conflitantes entre eles; como os grupos podem facilitar a compreensão entre si e promover a harmonização para diminuir os desgastes nos relacionamentos.

Capponi que atualmente reside em Florianópolis tem uma grande afeição por Foz do Iguaçu, cidade onde morou por quase duas décadas. Com uma experiência de 17 anos de trabalho na Itaipu Binacional, ela participou da coordenação e implantação do Instituto Internacional Iguassu. A turnê pela cidade é uma retribuição e uma demonstração de estima por Foz. “Resido em Florianópolis/SC e vim para Foz na turnê de lançamento do meu livro em consideração aos muitos amigos que aqui mantenho Pesquiso em campo sobre temperamentos humanos há mais três décadas e encerrei 2017 com chave de ouro ao publicar esse livro”.

A escritora que já desenvolveu várias consultorias, com cursos e dinâmicas em empresas e organizações, tem como foco a compreensão da biologia do individuo e a relação com as construções sociais e culturais. Na metodologia, ela aborda o conhecimento da marca biológica recebida no DNA, o desenvolvimento das potencialidades ocultas, e técnicas para aliviar a carga emocional, o estresse e os conflitos nas relações.

“Há quem fracassa; empresas declinam; tem gente insatisfeita consigo mesma e com os outros; tem quem começa uma família e logo se desencanta e se separa; lamente a falta de sorte e sucesso e por que filhos recebem a mesma educação e têm atitudes tão antagônicas”, explica.

“Se eu soubesse isso antes!” É o que mais ouço de pessoas de todas as idades, após participarem do treinamento com a Metodologia Capponi. Quem teve acesso a essas informações gostou, pede mais e recomenda. Sem dúvida é uma satisfação nos ver e nos aceitar como realmente somos e saber que podemos nos fazer melhores!”, completa Capponi.