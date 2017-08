A escritora Lhaisa Andria lança o livro “Almakia – Domínio de Almaki – Livro IV” (Modo Editora, 320 pág., R$ 50,00) nesta sexta-feira, 25, e participa de um bate-papo e sessão de autógrafos. O evento acontece na Livrarias Curitiba do Shopping Catuaí e a entrada é franca.

Enquanto ainda tentam descobrir se podem confiar na Senhora da Capital do Fogo, Garo-lin precisa desviar seu foco do futuro e olhar para o passado, para entender onde começam as raízes daqueles que até então ditavam o rumo de Almakia. Sob o comando do Almaki Puro, a vilashi e os Novos Dragões se unem para tentar resgatar antigos aliados e lutar contra algo maior do que o orgulho dos almakins. Nas consequências de seus atos, resta saber se almakins continuarão governando o Domínio ou se haverá apenas a destruição do coração de Almakia.

Série literária

Almakia é uma série para quem gosta do gênero de fantasia no estilo de Harry Potter, A Rainha Vermelha e Avatar (O último Dobrador do Ar). Apresentando uma sociedade dominada por aqueles que têm a capacidade de usar um almaki, um poder elementar, Lhaisa Andria desenvolve uma trama onde o cenário de fantasia é usado para discutir assuntos importantes e toda e qualquer realidade: valores, preconceito e até onde a ganância de alguns pode prejudicar a todos.

Almakia é um Domínio dentro de um mundo ficcional onde existem pessoas com a capacidade de manejar determinados poderes. Esses são os almakins, descendentes da antiguidade que usaram seus dons para construir uma sociedade dependente do que podem oferecer.

Eles aprenderam no passado que não poderiam dominar através da imposição de suas autoridades, por isso utilizam o poder econômico para estar no topo da sociedade, controlando tudo o que fica abaixo. Ainda, dentro da chamada Sociedade Almaki, existem as Grandes Famílias, aqueles que são a elite da elite.

Por gerações esses almakins manipulam a todos, como forma de manter suas posições. Uma de suas principais ferramentas nessa tarefa é o título de Dragão, conferido aos jovens que estão sendo preparados para continuarem no comando do Domínio. Os Dragões ficam dentro de um Instituto, lugar onde a Sociedade ostenta com orgulho aqueles que serão o futuro de Almakia.

Dentro desse cenário, quase despercebida, está Garo-lin, uma descendente de um povo imigrante. Vilashi é a forma preconceituosa como são designadas as pessoas que perderam suas raízes com o passar dos anos e procuraram melhores condições de vida no próspero Domínio de Almakia. Aconteceu de essa garota ter nascido com um almaki e ao ser apresentada às autoridades da Sociedade, obteve a rara chance de frequentar o famoso Instituto.

Desprezo

Apesar de Garo-lin aparentemente ter entrado de uma forma fácil nesse meio elitizado, ela não é considerada bem-vinda entre os alunos e mestres almakins, que a menosprezam. Também existe todo um choque cultural causado por seus costumes diferentes. Assim, sendo ignorada, ela viveu por cinco anos nesse meio, buscando conhecimento por conta própria através de livros. Seu único objetivo é conseguir obter sua permissão de uso de almaki e voltar para sua vila, onde poderia de alguma forma, ajudar seus iguais. Entretanto, um fato inusitado mudou totalmente o seu futuro.

Uma aluna nova, de fora do Domínio, entra para o Instituto e também é desprezada por ser diferente. Garo-lin finalmente vê em Kidari, a novata, alguém que compartilha uma situação parecida a sua. Elas tornam-se amigas, apesar das origens totalmente diversas, e é por causa dessa amizade que a vilashi se envolve em um incidente. Para resgatar o gato de estimação de Kidari, ela enfrenta o líder dos atuais Dragões do Instituto.

Os atuais Dragões do Instituto de Almaki são os herdeiros das cinco famílias mais importantes dentro de Almakia. Nunca, em toda a história do Domínio, houve cinco jovens com o título ao mesmo tempo. Por isso, eles são considerados uma grande promessa, e agem em proporção ao que são celebrados. Por ninguém querer se indispor com aqueles que definirão o futuro de Almakia, eles atuam de forma suprema dentro do Instituto, e é comum se aproveitarem dos benefícios disso.

Garo-lin, tendo naturalmente um grande senso de justiça, não pôde ficar parada quando incidente com o gato aconteceu, e assim se colocou no caminho desses tiranos. O afrontamento não é deixado impune pelos Dragões, que encontram na vilashi uma vítima perfeita para atormentarem. E é através dessa convivência forçada entre a vilashi e os Dragões que um movimento de mudança começa em Almakia.

Perfil

Lhaisa Andria reside em Foz do Iguaçu e desde cedo se encantou com mundos fantásticos. Não demorou em descobrir as fanfics e aprimorar suas formas de escrever nesse universo de possibilidades.

É licenciada em Letras, faz parte de ALEFI (Academia de Letras de Foz do Iguaçu) e coordena o Selo Lumus da MODO Editora. A série completa pode ser conferida no www.almakia.com.br.