O espetáculo “Ópera do Malandro” que será exibido nesta sexta-feira, 06, a partir das 19h30, na Fundação Cultural, inaugura o projeto cultural “Cê na Sexta”. A iniciativa é uma parceria entre a Fundação e a Unila e oferecerá ao público toda sexta-feira à noite uma atividade cultural ligada às áreas de teatro, música, dança e cinema.

A peça teatral, baseada na obra de Chico Buarque de Hollanda, integra o projeto de extensão Teatro Musical UNILA que abre sua segunda temporada. No total, o projeto conta com por 13 atores, entre integrantes da comunidade acadêmica da UNILA e externa. Ao longo de cinco meses, o grupo teve orientações gratuitas de técnica vocal; musicalidade; formação de repertório; expressão corporal; interpretação, e estética Musical.

A direção cênica do espetáculo é de André Macedo. A banda responsável pelo acompanhamento ao vivo das performances é formada pelo coordenador do projeto, Gustavo Henrique, e pelos professores do curso de Música da UNILA, Bia Cyrino, Felipe José 5teto e Gabriel Sampaio. O projeto contou também com a orientação vocal da professora Analia Chernavsky e do professor, e ainda com a orientação da coreografa Sandra Zotovici.

O Elenco conta com Gianluca Puls, Joelma de Brito, André Luis Ganciné Da Conceição, Brenda Dantas Caldas, Maria Palmira Souza, Andrea Vaca G, Diego Quintela, Aldo Lizarbe, Raquel Caldeira Cioffi, Manoel H de Oliveira, Adriana Queiroz e Yeseli Queen. A classificação é 14 anos.

Cê na Sexta

A cacofonia de “Cê na” é proposital. A Fundação Cultural e a Unila está promovendo uma importante vitalidade na cena cultural de Foz do Iguaçu. O projeto Cê na Sexta é mais uma das parcerias envolvendo as duas instituições e que visa difundir a cultura e tornar o conhecimento e o fazer acessíveis à população. Além de apresentações, o espaço promoverá sempre debates acerca das obras apresentadas, trocando conhecimento e dialogando sobre as várias abordagens das manifestações culturais.

A diretora da Fundação Cultural, Vera Vieira, explica que “o projeto visa criar um espaço de encontro entre quem produz e consome cultura. Tornar acessível à população o acesso às diversas vertentes da arte”.

Inicialmente são quatro linguagens que serão desenvolvidas respectivamente, abrindo com teatro, e depois passando pela música, dança e cinema. Cada área é coordenada por um professor e artista. Na música, o responsável é o Regente Gustavo Henrique, nas Artes Cênicas, o ator André Macedo, na Dança, a coreógrafa Sandra Zotovici, e na área de cinema, Felipe Lovo.

Serviço

O quê: Espetáculo “Ópera do Malandro”

Organizadores: Fundação Cultural e Unila

Onde: Fundação Cultural

Horário: 19h30

Endereço: Benjamin Constant, 62, centro