Este ano, o espetáculo ‘Auto da Paixão de Cristo’ que encena a história da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, será realizado de forma itinerante em Foz do Iguaçu. Vários grupos de jovens de paróquias locais se uniram com apoio da Fundação Cultural e farão apresentações pela cidade. Serão quatro de terça-feira, 11, a sexta-feira Santa, 14.

O primeiro espetáculo será no dia 11 de abril, às 20h, na Paróquia São João Batista, no centro da cidade. No dia 12, às 19h, no Parque Remador, no bairro Porto Meira. Dia 13, na quinta-feira da Paixão, às 19h, na Praça central de Três Lagoas e encerrando no dia 14, na sexta-feira Santa, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora da Luz, na Vila C.

“Nossa expectativa é muito boa, pois no ano passado já tivemos um grande público em uma única apresentação. Este ano resolvemos unir forças aos grupos de jovens católicos que já realizam há 20 anos o espetáculo e acreditamos que com o nosso apoio serão apresentações bem bonitas e que a população irá gostar. Será um espetáculo de fé, amor e redenção construído por nossa gente e para a nossa gente. Todos estão convidados e é importante que as pessoas possam prestigiar a cultura da nossa cidade”, diz Vera Vieira, diretora-presidente da Fundação Cultural.

Segundo a diretora-presidente, a ideia de juntar os grupos católicos da Pastoral da Juventude tem o intuito de valorizar a arte local e proporcionar a apresentação de uma relevante manifestação artística e cultural a outros bairros de Foz do Iguaçu, outras plateias.

Serviço

Espetáculo itinerante “Auto da Paixão de Cristo”

Dias: 11/04 – 20h – Paróquia São João Batista

12/04 – 19h – Parque remador – Porto Meira

13/04 – 19h – Praça central Três Lagoas

14/04 – 19h – Paróquia Nossa Senhora da Luz – Vila C