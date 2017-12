A população de Foz do Iguaçu e região pode prestigiar apresentações musicais de qualidade e com entrada gratuita. Estudantes de Música da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) apresentam recitais que integram a grade curricular do curso, a cada dois anos, como uma espécie de avaliação. Isso ocorre no meio da graduação (segundo ano) e ao final (quando estão se formando). Nesse momento, eles são responsáveis por todos os compromissos, como agendar espaço, fazer produção do evento e também divulgar toda a programação. Na Unila, os recitais são realizados de acordo com as ênfases que os cursos oferecem: canto, violão e piano.

A primeira apresentação deste semestre foi de Clarissa Souza, interpretando Vozes Negras, no dia 29 de novembro. A programação segue até o dia 14 de dezembro com recitais solo (apenas o estudante avaliado) ou de classe (quando é realizado em conjunto com toda a turma). As atividades acontecem na Unila – Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000) e na Fundação Cultural (Rua Benjamin Constant, 62).

Confira a programação dos próximos recitais: