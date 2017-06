A Rede Regional de Cultura da Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (BP3), grupo organizado pela Itaipu Binacional nos 29 municípios da região, em parceria com o Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago Itaipu, promove no próximo dia 01º de julho (sábado), em Foz do Iguaçu (PR), o 1º Encontro Regional de Realizadores Culturais da BP3. A atividade abre as comemorações dos 30 anos do Ecomuseu de Itaipu, local do evento.

A programação está dividida em duas partes: uma atividade de formação voltada para gestores de cultura, realizadores, artistas e pesquisadores participantes da Rede Regional de Cultura da BP3; e uma mostra de cultura, que será aberta ao público e reunirá diferentes grupos artísticos da região.

As apresentações, a partir das 16h30, com entrada franca, contemplarão diferentes linguagens artísticas, como música, teatro e circo. Os grupos que participarão da mostra são: Folia de Reis, de Vera Cruz do Oeste; Escola de Circo, de Guaíra; Cia. de Dança Folclórica, de Missal; Coco da Macaíba, de Foz de Iguaçu; e o Grupo de Teatro Musical da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila).

O público que for ao Ecomuseu também poderá conferir a exposição permanente do Ecomuseu de Itaipu e as duas exposições temporárias, que estão em cartaz: “Poeta Alice” e “Meu coração de polaco”.

Formação cultural

De acordo com a organização, a atividade de formação dos gestores culturais tem o objetivo de “abordar a centralidade da cultura para o desenvolvimento, problematizando o papel dos artistas e dos produtores culturais nesses processos”. Está prevista uma palestra sobre “Cultura, diversidade e desenvolvimento” com o professor José Márcio Barros, da Universidade Estadual de Minas Gerais e articulador do Observatório da Diversidade Cultural.

Em seguida, será feito um debate sobre profissionalização artística e fortalecimento da cultura do território, com a participação da presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado do Paraná (Sated), Eliane Berger, e o gerente de Teatro e Dança da Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus), Guilherme Amaral.

Saiba mais sobre o trabalho da Rede Regional de Cultura da BP3 em: https://www.facebook.com/rederegionalBP3/.