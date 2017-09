A Associação Fraternidade Aliança de Foz do Iguaçu (AFA) promove neste sábado, 16, às 17 horas, a formalização do batizado e entrega de cordões a mais de 50 alunos de capoeira do projeto Casa da Criança.

Este projeto está inserido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ofertado pela AFA em parceria com a Prefeitura de Foz do Iguaçu. As atividades esportivas, como a capoeira, são as que mais atraem os alunos, além de contribuir com o desenvolvimento, o equilíbrio e acima de tudo, a integração social. O evento contará a participação de mestres de capoeira de três estados: Mestre Nescau, do Paraná; Mestre Pop, de Santa Catarina, e Mestre Tucano, do Rio Grande do Sul. Ao término da cerimônia será realizada uma apresentação cultural do Projeto Reciclando Sonhos.

O batizado representa uma cerimônia de graduação, da qual participarão aproximadamente 150 capoeiristas de diversas cidades. O instrutor Edson Soró, responsável pelos praticantes da Capoeira na AFA, explica que alguns alunos estão participando pela primeira vez do batizado e receberão sua primeira corda de graduação (o equivalente à faixa nas artes marciais) e aqueles que participam pela segunda vez passarão para um nível mais avançado e assim sucessivamente. “Para as crianças e adolescentes da AFA, é importante socializar com a comunidade da capoeira, através de um evento festivo que sai da rotina das aulas realizadas durante o ano” afirma a gestora de projetos da AFA, Suzane Amorim.

Mestre Soró garante que a data é importante não apenas por se tratar de uma graduação, mas por promover a troca de experiências entre alunos e mestres.

Serviço: O batizado acontecerá neste sábado, às 17 horas, na sede da AFA, na Rua Paulino Ferreira 56 – Vila Boa Esperança (atrás do colégio CAIC, no Porto Meira). Mais informações pelo telefone: 3527-2856.