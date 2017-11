Os amantes de uma boa culinária terão a oportunidade de apreciar um cardápio montado por Ivo Lópes e Abel Chang, nesta sexta-feira, 10, no Hotel Rafain Centro. Os convidados para comandar a cozinha na noite são ex-participantes do reality gastronômico mais famoso da televisão, o Marterchef Brasil.

O chef Ivo Lopes ficou entre os quatro finalistas no Masterchef deste ano e também participou da edição Masterchef Profissionais em 2016. Criado no Rio de Janeiro, começou na cozinha aos 16 anos, tendo a chance de se aprimorar com o italiano Danio Braga, no seu famoso Locanda de La Mimosa, em Petrópolis. Partiu depois, em 2006, para o Due Cuochi, em São Paulo, onde conquistou os chegados da gastronomia local. É respeitadíssimo na capital paulista.

Comandou a cozinha do La Varenne, em Curitiba, até setembro de 2015. Em 2014 e 2015 ganhou a categoria Chef 5 Estrelas do Prêmio Bom Gourmet. “Sou perfeccionista e muito chato com a limpeza, montagem dos pratos, sabores. Às vezes parece arrogância quando falo do meu trabalho, mas procuro tentar fazer o melhor e motivar minha equipe a ser assim também”, revela Lopes.

Já Abel Chang é conhecido na Terra das Cataratas. Morador de Foz do Iguaçu, filho de chineses e nascido no Paraguai, é um mestre na cozinha. Teve uma participação marcante no reality gastronômico em 2017. Abel classifica a sua cozinha como “fusion, com toques orientais”, destacando-se no preparo de massas e carnes.