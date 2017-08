As representações da “Morte”, da “Medusa” e de “Súcubo” feitas pela psicóloga Sonia Lyra fizeram com que os quase 400 psicólogos, médicos e psiquiatras que participaram da abertura da exposição fotográfica “Arquétipos”, na noite desta quinta-feira (24), entrassem por alguns segundos num mundo paralelo. Imaginário. Entre eles, dos sonhos, da alegria, da felicidade e do pavor. A mostra faz parte da programação cultural do 24º Congresso Nacional da Associação Junguiana do Brasil, que acontece até domingo (27), no Mabu Thermas e Resort, em Foz do Iguaçu.

Os quadros da “Medusa” e da “Morte” foram o que mais chamaram a atenção da psicóloga Ranife de Oliveira, do Acre. Segundo Ranife, a imagem conseguiu retratar o aspecto sombrio e devorador do feminino. “Eu sempre me interessei por esse feminino que burla as regras. Como fazemos parte de uma sociedade patriarcal, o feminino fica nas sombras. E às vezes, ele aparece”, disse. E completou: “Quando olho para esses quadros, é como se eu estivesse observando um sonho”.

Já para a psicóloga curitibana, Sara Siverti Rodrigues, a fotografia da versão feminina do “Narciso” foi a mais impactante. “De longe tive a impressão que estava em movimento, mas não, era o reflexo na água. Muito instigante”.

Para Sonia o objetivo foi alcançado. “Sou uma estudiosa dos arquétipos. E através da fotografia parece que consegui retratar um pouco desse lado místico. Desses sonhos. Criar uma fantasia”.

Os arquétipos de Sonia

Ela já reproduziu e fotografou 64 arquétipos, desses, 17 estão expostos na Mostra:

Pity, que representa o confronto do “feminino” com os terrores do “masculino”;

Lilith, a instigadora dos amores ilegítimos e vive nas profundezas;

A Morte, que é o arquétipo da transformação, do desapego, do fim dos ciclos;

Hades, o deus romano Plutão e o senhor dos mundos inferiores;

Súcubo, demônio feminino detentor de um tremendo poder de sedução, induz a todo tipo de compulsões e obsessões sexuais;

Medusa, guardiã e protetora da mitologia grega;

Perséfone, revela a passagem entre a luz e a sombra; a consciência e o inconsciente;

Pierro e Colombine, representam o triângulo amoroso;

Héstia, protetora e guardiã do fogo;

Fauno, designa o destino favorável, a profecia e protege em particular os pastores e agricultores;

A Bruxa é a antítese da imagem idealizada da mulher;

O Louco percorre o caminho dos mistérios;

Kuan-Yin, é o bodisatva associado à compaixão e ao perdão;

Eco é a Ninfa cujas súplicas por diálogo, mas Narciso não ouve;

Narciso, um dos mais famosos de suas metamorfoses;

O Mundo, arcano maior do tarô, representa a conclusão de um ciclo;

A Estrela, representa os arquétipos das revelações essenciais, da ajuda inesperada, da perspicácia, inspiração e clareza de visão.

Por onde passou

Antes de chegar em Foz do Iguaçu, a exposição “Arquétipos” já esteve no Museu da Fotografia, em Curitiba; no Centro de Artes e Criatividade, em Guarapuava e no Centro de Eventos Vitória, em Videira (SC).

“Sonia, é analista junguiana e trabalha há muitos anos com os arquétipos, mas desde 2012, quando começou a fotografar, faz a interpretação dos arquétipos através das suas lentes. São imagens fortes, mas com muita beleza e sensibilidade”, explicou o fotógrafo e jornalista Alberto Melo Viana, curador da mostra.