Marcando as ações da campanha “Outubro Rosa”, a Fundação Cultural recebe a partir de hoje, 02, a exposição “No peito, só alegria”, um projeto que conta com dois ensaios fotográficos que retratam a beleza e a força de sete mulheres que superaram, com tratamento, o câncer de mama. A mostra segue até o dia 06 de outubro, sempre das 08h às 17h, e a entrada é franca.

“No peito, só alegria”, é um projeto que veio resgatar a beleza de mulheres que travaram uma luta contra o câncer, com um olhar diferenciado sobre as marcas dessa batalha. Percebe-se que as lentes conseguem capturar além da beleza visível aos olhos. O trabalho surgiu com a realização do TCC das duplas Fernanda Formentin e Leandro Bortoloto (formandos de 2017) e Bruna Evelyn Wutkiewicz e Milena Miliati (formadas em 2016).

A exposição foi organizada pelos professores Luciano Ferrari Villela e Mac Fernandes, com a orientação da Profª Anne Carolina Festucci. Uma parceria entre o Centro Universitário Dinâmica das Cataratas UDC, a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda Ideiaria UDC e a Fundação Cultural.

O Câncer de Mama atinge as mulheres de diferentes formas, desde a dureza do diagnóstico até as mudanças pelo corpo devido a cirurgia e tratamento. A cada fio de cabelo que cai, cada manchinha na pele, a cada constrangimento sofrido diante de olhares surpresos, a quimioterapia consome muito mais que células cancerígenas. Essas mudanças afetam diretamente a autoestima feminina.

Serviço:

O quê: Exposição “No peito, só alegria”

Onde: Salão de Exposição da Fundação Cultural

Quando: 02 a 06 de outubro, das 08h às 17h, com entrada franca