Na manhã desta sexta-feira, 24, autoridades, imprensa e convidados estiveram no Shopping Catuaí Palladium de Foz do Iguaçu, para o lançamento da exposição Internacional Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano.

Ao visitante, a exposição estará em funcionamento a partir das 14h desta sexta-feira. Quem for ao local, encontrará muitas surpresas. No espaço de 700 metros quadrados, há nove corpos reais completos para observação do público, além de órgãos, fetos e alguns animais. Estes passam por um processo chamado plastinação, que os deixa em estado de preservação permanente.

Durante todo o trajeto, há monitores para tirar dúvidas dos visitantes, além de textos explicativos em português e espanhol. Outro detalhe é que a exposição não tem odor, ao contrário do que muitas pessoas imaginaram.”Tudo que está aqui é 100% real. São corpos verdadeiros. Ela é única mostra que traz elementos absolutamente verdadeiros”, diz Lúcio Oliveira, diretor da ArtBHZ, promotora do evento.

A exposição inédita já foi vista por mais de 40 milhões de pessoas em diferentes países do mundo. Os corpos são distribuídos em vários ambiente e em posições inusitadas. Estes, são de pessoas chinesas, que doaram o corpo antes da morte para serem utilizados com fins educativos e científicos.

Uma das visitantes ilustres desta sexta-feira, foi a prefeita de Foz do Iguaçu, Inês Weizemann. “Diante da magnitude e da grandeza da exposição, eu acredito que nós recebemos um presente muito grande, já que este tipo de mostra acontece apenas nas maiores cidades. Acredito que ela vai atrair muitos turistas para cá, estou encantada”, ressalta a prefeita.

De acordo com o secretário de Turismo, Lourenço Kuerten, a Human Bodies será uma experiência interessante tanto para os moradores, quanto para os turistas. “Esta é uma possibilidade da comunidade local ter acesso a uma exposição que girou o mundo. Outro ponto positivo é que nós temos trabalhado com novas opções de atrativos, como o Marco das Três Fronteiras e o Museu de Cera, para que o turista que venha a Foz do Iguaçu fique mais tempo. Esta é uma ferramenta fantástica para desenvolvermos o setor na cidade, por isso, a importância de receber uma mostra como esta”.

As amigas Sara Asman e Adriane Alievi aprovaram o passeio. “É algo muito interessante, nunca tinha visto o corpo humano por dentro. É bacana, principalmente para estudantes da área”, disse Asman. “Os detalhes impressionaram muito, vale a pena”, finalizou Alievi.

Valores

Para o lançamento da exposição, os visitantes pagarão os seguintes preços:

– Grupos de Escolas e Faculdades: R$ 25,00 por pessoa, mínimo de 30 alunos. Visitas em horários diferenciados, com agendamento prévio. Contato: (45) 99119-4242 e (45) 3017-4445. E-mail: humanbodies@lojadoshow.com.br.

– Promoção Cidadão Foz do Iguaçu/Puerto Iguazu/Ciudad del Este: R$ 30,00 (Mediante a comprovação de residência);

– Promoção – Preço especial turista: R$ 40,00 (por tempo indeterminado).

– Meia entrada conforme lei, estudantes, idosos, professores, PNE, doadores de sangue, crianças de até 12 anos: R$ 40,00.

– Inteira: R$ 80,00.

“Como este evento precisa dar acessibilidade as pessoas, nós fizemos uma série de promoções, exatamente para que a gente possa ter uma poder aquisitivo mais próximo da realidade. Então a meia entrada, além das pessoas previstas por lei, nós fizemos um preço promocional também para o turista e para os moradores da região, mediante a apresentação de um comprovante de residência. Acredito que com isso, nós tenhamos facilitado o acesso das pessoas ao evento” , explicou o Lúcio Oliveira.

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria da exposição.

Para os turistas, ainda é possível adquirir os ingressos no Ticket Loko, com 10% de desconto. No próprio Catuaí Palladium tem uma loja da empresa.

Horário de Funcionamento

A Human Bodies estará no local de 24 de março a 28 de maio e será aberta diariamente. A visitação será de segunda a sexta, das 14h às 21h, e sábados, domingos e feriados, das 12h às 19h. A exposição está montada no piso L2, próximo da Praça de Alimentação.