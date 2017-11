O que nos faz soluçar? Por que espirramos? Qual é a função da placenta? Onde ficam os menores ossos do corpo? O que a cafeína e o refrigerante de cola fazem com a nossa bexiga? Por que arrepiamos? Muitas curiosidades sobre o funcionamento do nosso organismo poderão ser respondidas em uma viagem completa pela anatomia humana, por meio de 10 corpos e 100 órgãos reais. Essa é a proposta da exposição “Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano”, que retorna a Foz do Iguaçu, a partir do dia 18 de Novembro, para temporada de férias no Shopping Catuaí Palladium.

A exposição já passou por países como Alemanha, França, Portugal, Estados Unidos, Argentina e México; e atualmente viaja pelas principais capitais do Brasil. Além de Foz do Iguaçu, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis já foram sedes. A mostra já contabiliza mais de 40 milhões de visitantes.

Quem ainda não teve a oportunidade de passear pelos corredores da exposição, pode aproveitar para conhecer em detalhes o corpo humano. A mostra permite aos visitantes entenderem mais sobre seus próprios corpos e ensina como cuidar da saúde e optar por estilos de vida mais saudáveis. A exposição “Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano” leva a uma jornada fascinante através do bem mais precioso do ser humano: o próprio corpo. E a exposição é desenhada justamente para isso, pois sob a pele, uma série de sistemas intrigantes e órgãos trabalham segundo após segundo para nos manter vivos.

A exposição no Shopping Catuaí Palladium apresenta corpos que passaram por um complexo processo chamado plastinação, que envolve a retirada de toda a água e gordura do corpo, sendo substituídos por polímeros plásticos coloridos. Ao longo da exposição, os visitantes descobrem os detalhes do funcionamento dos órgãos. Monitores da área de saúde acompanham as visitas, usando a linguagem adequada para cada grau de escolaridade. A exposição é um mergulho tridimensional para dentro dos sistemas. “Os corpos não estão protegidos por nada. Os visitantes poderão observar todos os detalhes sem nenhuma vitrine, mas os órgãos estão todos dispostos em vitrine em razão da delicadeza e tamanho das peças. Vale lembrar que todas as peças são de corpos de verdade e apenas os olhos são de acrílico”, afirma Anamaria Lima, produtora da mostra.

A exposição ainda ajuda a ver e compreender as doenças de maneira totalmente nova, enfatizando problemas de saúde como o câncer de próstata, que está sendo bastante discutido neste mês com a campanha “Novembro Azul”, que busca conscientizar os homens sobre a importância de prevenção desta doença. A exposição também ilustra danos ou lesões a órgãos, como os causados por tabagismo.

A exposição é uma realização do Shopping Catuaí Palladium e produção da ArtBHZ, com abertura ao público no dia 18 de novembro, às 14 horas. A visitação é de segunda a sábado, das 14h às 21h, domingos e feriados, das 12h às 19h, em uma loja de 700 metros quadrados no Piso L2, próximo da Praça de Alimentação. O estacionamento é gratuito. Vale a pena conferir!

O que é plastinação

A plastinação é um método criado pelo médico alemão Gunther Von Hagens, e realizado desde 1970, em que o espécime é dissecado e submergido em acetona para extrair todos os líquidos corporais. Depois é colocado em um banho de polímero de silicone e vai para uma câmara a vácuo – que substitui a acetona pelo polímero até o nível celular mais profundo. Ao endurecer, a substância deixa o corpo em estado de preservação permanente, com duração infinita. O processo de plastinação de um corpo inteiro chega a demorar um ano – o de um pequeno órgão leva uma semana.

“Dessa forma os corpos não possuem cheiro, não se decompõem e até retêm a maioria de suas propriedades originais. Por essa razão, as espécimes são consideradas perfeitas, e é possível ver características anatômicas com grandes detalhes, como por exemplo, a árvore respiratória do pulmão ou a enorme quantidade de vasos sanguíneos do corpo, assim como os músculos e os ossos”, explica Anamaria Lima, produtora da mostra.

Serviço:

Exposição “Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano”

Local: Shopping Catuaí Palladium – PISO L2

Período: A partir de 18 de Novembro – curta temporada!

Classificação: Livre

Informações: www.maravilhasdocorpohumano.com.br e (45) 4141-2062

Horários:

De segunda a sábado, das 14h às 21h

Domingos e feriados, das 12h às 19h

Ingressos já a venda no site: www.sympla.com.br/artbhz e a partir do dia 18/11 na bilheteria do evento

Ingressos:

De segunda a sexta: R$ 25 (meia*) / R$ 50 (inteira) / R$20 (cidadão de Foz e região**)

Sábado, domingo e feriado: R$ 30 (meia*) e R$ 60 (inteira) / R$25 (cidadão de Foz e região**)

*Meia-entrada válida para estudantes, professores, doadores de sangue e maiores de 60 anos.

**Cidadão de Foz do Iguaçu e região (até 50 km de distância) deve apresentar comprovante de residência na bilheteria.

Promoções:

Ingresso especial para grupos de 3 a 5 pessoas (é obrigatório ingressar juntos na exposição)

De segunda a sexta:

• 3 pessoas: R$ 75

• 4 pessoas: R$ 100

• 5 pessoas: R$ 125

Sábado, domingo e feriado:

• 3 pessoas: R$ 90

• 4 pessoas: R$ 120

• 5 pessoas: R$ 150

Projeto Escola/Grupos turísticos:

Valor único: R$ 18,00 Venda de ingressos especiais para grupos de no mínimo 30 pessoas.

Visitas em horários diferenciados. Agende sua escola pelo email: humanbodies@lojadoshow.com.br ou pelo telefone (45) 4141-2062 e (45) 99942-1695.