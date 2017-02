Desde a estreia no dia 10 de janeiro, a “Exposição Internacional – Dragões” e a Academia de Escudeiros são um sucesso. Moradores de Foz do Iguaçu, argentinos e paraguaios de cidades da fronteira são os principais visitantes da exposição gratuita que termina no próximo domingo, 12. Também é grande a movimentação na “Academia de Escudeiros Catuaí Palladium”, onde as crianças podem criar seus próprios escudos na oficina que funciona todos os dias, das 14h às 20h. O ingresso custa R$ 5,00 por criança.

O que é a Exposição – Nove dragões gigantes, espalhados pelo mal e nas duas entradas do shopping, encantam os visitantes de todas as idades. O maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento, As características dos dragões fazem com que eles pareçam reais, pois emitem sons pela boca, simulam a respiração com os movimentos do tórax, movimentam os membros superiores, inferiores, asas, cabeça, calda e alguns ainda soltam fumaça pela boca. Um deles está à disposição para a interação dos visitantes e para quetirem fotos sobre a fera.

Serviço:

Exposição Internacional – Dragões

Data: até 12 de fevereiro, no horário do shopping

Local: Shopping Catuaí Palladium

Entrada: Gratuita

Academia de Escudeiros

Data: até 12 de fevereiro, das 14h às 20h

Local: Piso L2 do shopping, em frente Havaianas

Entrada: R$ 5,00 por criança