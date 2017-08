O Fantástico iniciou uma nova série de reportagens. Dessa vez a equipe do programa vai mostrar imagens em 360 graus de destinos brasileiros e pelo mundo. Mari Palma e Renata Ceribelli são as guias nessa viagem incrível. E um dos locais escolhidos pela produção do programa foi Foz do Iguaçu.

No site do programa é possível fazer um passeio fascinante pelas Cataratas do Iguaçu e também pelo Parque das Aves. Arrastando o mouse é possível ter a experiência incrível de ver ângulos diferentes como se estivesse nestes locais.

No video, Mari de Palma, que veio registrar uma etapa da Stock Car, em Cascavel, conta que decidiu aproveitar a proximidade com a cidade para visitar uma das Sete Maravilhas da Natureza.

A apresentadora mostra cenas impressionantes das quedas d´água na passarela e em seguida no passeio do Macuco Safari. Com um clique você tem a sensação de estar dentro da embarcação vivenciando a aventura.

No Parque das Aves foram captadas imagens dos voos das araras em um dos viveiros do local e os passos sincronizados dos flamingos. No atrativo, a descontração tomou conta da equipe quando um dos tucanos tentou abocanhar a câmera.

Assista ao vídeo completo, aqui.