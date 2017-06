A Fartal encerrou sua 41ª edição com chave de ouro. Cerca de 80 mil pessoas circularam pela feira ontem. Conforme estimativas dos organizadores, o evento recebeu mais de 120 mil pessoas em 4 dias. Porém, os números grandiosos não para por aí, com a entrada franca o público desfrutou de mais de 50 atrações artísticas, 52 expositores de artesanato, praça de alimentação com 34 stands além das exposições do comércio varejista. No palco principal Titãs, Dudu Nobre, Cidade Negra e Maiara e Maraisa garantiram diversão para todos os estilos. A Feira também abrigou o tradicional desfile cívico-militar em homenagem aos 103 anos do município.

O auge do evento aconteceu neste domingo à noite, os portões de acesso tiveram que ser fechados, por volta das 22h, devido ao excesso de lotação. Os feirantes foram surpreendidos pelo movimento e tiveram que repor os estoques logo no início da tarde. Em um único momento, a feira chegou a concentrar aproximadamente cinquenta mil pessoas e mais de quarenta mil acompanharam os shows do iguaçuense revelado pelo The Voice Kids, Juan Poca e da dupla sertaneja Maiara e Maraisa. O coro musical vindo da multidão que acompanhava o ritmo dos artistas revelou toda energia deste último dia de feira.

Realizada pela Fundação Cultural e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em parceria com associações de artesanato, entidades sociais, Guarda Municipal e Polícias Militar, Rodoviária e Federal, a Fartal superou a expectativa de público projetada pelos organizadores, que girava em torno de 60 mil pessoas. De acordo com o Diretor Presidente da Fundação Cultural, esta edição cumpriu os propósitos de devolver a feira à população, com entrada franca. Ele também atribui o sucesso a participação de vários apoiadores.

“Estamos muito felizes com a resposta positiva da população e ao prestígio às diversas atrações. Isso nos motiva a preparar uma edição de 2018 para entrar para a história e já estamos nos organizando para isso. Todo o sucesso também só foi possível graças aos apoiadores e pessoas que se dedicaram a construir em pouco tempo uma feira voltada para o povo”, comentou.

O Prefeito Chico Brasileiro e seu vice, Nilton Bobato, acompanhados da primeira-dama, Rosa Jeronimo, estiveram presentes também na noite de encerramento. “A realização desta feira que acontece em meio ao aniversário do município é um grande festa em homenagem a população de Foz. Tivemos pouco tempo para construir esta edição, e mesmo diante de todas as dificuldades, ela só foi possível com o esforço de muita gente comprometida com a população. E é esse compromisso que tornará a edição de 2018, uma feira ainda mais brilhante e popular”. exaltou Brasileiro, no microfone do palco nacional.

Superação

“Eu me sinto muito realizado em fazer um show na minha cidade, e receber o carinho e o amor dos fãs, e quero dizer para Foz do Iguaçu que nunca deixe de buscar seus sonhos, de acreditar que é possível, e para isso, correr atrás do que quer”. Declarou Juan Poca, o jovem talento iguaçuense que cativou o país pela voz e por uma história marcada por superações.

Ele escolheu a música “maus bocados”, de autoria de Cristiano Araújo, como sua eleita da noite e contagiou o público com sua voz marcante. “É a música que representa minha vida e também diz respeito a Foz”.

Turistas

Além da população local e regional, a Fartal recebeu milhares de turistas de diversas regiões do país e também de países vizinhos, que aproveitaram a passagem em Foz e vieram prestigiar a feira. Pessoas como a carioca Rosane Rodrigues, o cearense Lenildo Aparecido de Lima e a Mato-grossense, Marcela Viana estiveram pela primeira vez em Foz e garantiram que retornarão para visitar a feira no próximo ano. Todos elogiaram a organização e diversidade.

“Estamos aproveitando muita a festa, e mesmo com toda essa multidão, ela é muito organizada e segura, e tem muitas coisas atrativas, com certeza voltaremos no próximo ano dentro do período de realização da feira”, projetou, entusiasmada, Rosane.

Segurança

O público elogiou a organização e a segurança da feira. Nenhuma ocorrência foi registrada. Neste ano, além do reforço no efetivo, a Polícia Civil esteve presente com um ônibus e a Guarda Municipal instalou um sistema de monitoramento com uma central móvel, onde as dezenas de câmeras espalhadas pela feira acompanhavam todo o movimento.