A Secretaria Municipal da Fazenda disponibiliza, a partir de hoje, 09, a fatura para o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) através do site da prefeitura. A cobrança também será entregue pelos Correios a partir do dia 19 de fevereiro.

O contribuinte que optar pelo site, deve acessar o Link Prefeitura 24 horas e consultar o valor do IPTU com o número da inscrição imobiliária. Depois é só escolher a forma de pagamento e imprimir o boleto.

Quem optar pelo pagamento em cota única terá 10% de desconto. Para quem fez o pagamento em cota única nos últimos anos o desconto pode ser ainda maior, de 15% a 20%. O pagamento parcelado poderá ser feito em no máximo, 8 vezes.

Este ano, o IPTU não sofrerá nenhum aumento. De acordo com o secretário da Fazenda, Erton René Neuhaus, apenas os imóveis que passaram por obras de reforma ou ampliação terão o valor corrigido conforme as benfeitorias realizadas.

Mudanças

Este ano a Secretaria da Fazenda adotou um novo modelo de cobrança, a exemplo de como é feito pelo Governo do Estado com o IPVA. “Não serão distribuídos carnês, apenas cartas informativas contendo a opção de pagamento em cota única ou com as duas primeiras parcelas” adiantou Erton. Serão enviadas 110 mil correspondências aos endereços que constam no cadastro municipal de contribuintes. A proposta da prefeitura é gerar economia com este formato de cobrança, já muito bem aceita pela população, tendo em vista o modelo do IPVA.

Isenção