No dia 13 de março o Sistema Fecomércio Sesc Senac, por meio da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG), realizará no Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu, a 10ª edição do prêmio Mulher Empreendedora, com o tema “Mulheres de Sucesso”.

Ao todo 23 mulheres de destaque receberão o troféu nessa edição, sendo 21 indicadas pelas câmaras instaladas no Paraná e outras duas homenageadas especiais: a juíza federal e presidente da Associação Paranaense de Juízes Federais, Patrícia Daher Lopes Panasolo e a diretora técnica da Paraná Turismo, Deise Maria Fernandes Bezerra. Além do prêmio as quase mil mulheres participantes do evento poderão assistir à palestra motivacional ministrada por Leila Navarro.

Desde que o prêmio foi criado, em 2008, foram homenageadas 167 empresárias paranaenses e mais 28 mulheres de destaque no país, indicadas pela Fecomércio. Entre todas, merece ser lembrada a homenagem póstuma concedida em 2010 à Zilda Arns, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança.

Homenagens Especiais

A diretora técnica da Paraná Turismo, Deise Bezerra receberá o troféu Destaque no Turismo, no prêmio Mulher Empreendedora, realizado pela Fecomércio. Professora da UFPR, especialista em Planejamento e Gestão do Turismo, lecionando nas disciplinas de Planejamento, Organização e Sistemas do Turismo; Planejamento e Gestão de Turismo em Áreas Urbanas; Orientação Ênfase: Áreas Urbanas. Deise é autora do livro Planejamento e Gestão em Turismo. Também é servidora pública do Estado do Paraná atuando como coordenadora e consultora de projetos de desenvolvimento do turismo para a Secretaria de Turismo (Paraná Turismo), como por exemplo, o Paraná Turístico 2026 e na coordenação do guia de Orientação para a Gestão Municipal do Turismo.

A Fecomércio PR também homenageará a juíza federal e presidente da Apajufe, Patrícia Lopes Panasolo como Destaque Jurídico-Associativo. A homenageada possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná (1999) e Mestrado em Direito pela PUC-PR na área de Direitos Humanos (2013). Exerceu a advocacia entre 2000 e 2002. Aprovada em concurso da Procuradoria Federal, em 2002, atuou como Procuradora na Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL). No mesmo ano, foi aprovada em concurso para a Magistratura Federal, passando a atuar na Justiça Federal do Paraná. Atualmente está lotada na 17° Vara Federal, em Curitiba, com competência na área previdenciária. Foi Delegada da Associação dos Juízes Federais (AJUFE), de junho/2014 a junho/2016. Seu mandato como presidente da APAJUFE irá até fevereiro de 2018. A partir daí pretende concluir seu MBA na Fundação Getúlio Vargas. É casada com o advogado Alessandro Panasolo. O casal não possui filhos.

Homenageadas Especiais

Destaque no Cenário Jurídico Associativo: Patrícia Daher Lopes Panasolo

Destaque no Turismo: Deise Maria Fernandes Bezerra

Homenageadas CMEGS

Apucarana: Silmara Aparecida Martin Baptistão de Souza

Arapongas: Neuza HisakoNogami

Campo Mourão: Lilian Achôa Claudino

Cascavel: Neide PedotTonetto

Castro: Claudete Aparecida Rodrigues

Cornélio Procópio: Vera Lucia Leal de Carvalho

Curitiba: Suellen Machado da Silva MyllaTriandafeledis

Foz do Iguaçu: Celia Neto Pereira da Rosa

Francisco Beltrão: Tamara Bertol Michelin

Irati: Jussara Harmuch

Ivaiporã: Irma Scopel Zilio

Jacarezinho: Ana Carla Bartolini Molini

Londrina: Marli Dias da Mota Ferrareto

Marechal Cândido Rondon: IvâniaMarlovaKochan

Maringá: Cristiane Resquiti Paulino Strozzi

Medianeira: Solange MittmannZanuzo

Paranaguá: Norma Santos de Freitas

Ponta Grossa: Rosane Bremm

Prudentópolis: Celia MazonErddmann

Toledo: Cleuza Eni Teodoro Barbosa Carneiro

Umuarama: CleniraBerceliniTolardo