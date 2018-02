A Secretaria Municipal de Agricultura promove na próxima sexta-feira, dia 2 de março, a segunda edição da Feira Agroecológica de Foz do Iguaçu, no Gramadão da Vila A. O evento, que reúne cerca de 20 produtores da região, começa as 18h e segue até às 22 horas.

Durante a feira, mais de 80 tipos de produtos orgânicos serão comercializados, como frutas, verduras e legumes, alem de doces, compotas, conservas e até cachaça artesanal.

A Feira Agroecológica faz parte de um conjunto de ações da Secretaria de Agricultura que vão ao encontro às políticas de segurança alimentar e nutricional no município. “Essa feira faz parte da nova política de segurança alimentar que a Secretaria vem defendendo junto com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Nossa ideia é abastecer a cidade com produtos orgânicos e alimentação saudável”, disse o secretário de agricultura, Thiago Kodama.

Segundo ele, esta é a segunda de uma série de feiras que serão promovidas pela secretaria com apoio dos produtores locais. “A primeira edição foi no dia 1º de dezembro, e tivemos um grande público. As pessoas realmente gostaram e pediram novas edições. A proposta é fazer este evento todas as sextas-feiras à noite”, adiantou Kodama.

Organização

A feira é organizada pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Assessoria Especial de Assuntos Fundiários do Estado do Paraná, Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA) e cooperativas da região.