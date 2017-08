Na manhã desta terça-feira, 29, representantes da Fundação Cultural e Secretaria da Educação, estiveram reunidos no Complexo Bordin, na Avenida JK, para lançar a 13ª edição da Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu.

O evento será realizado de 07 a 17 de setembro, no mesmo local. Durante a feira, acontecerão mais de 200 atividades culturais, literárias, musicais e teatrais. O local contará com espaço família e gastronômico, além de um fraldário. A estrutura começará a ser montada ainda esta semana. “Aqui, será a ‘casa da literatura’ por 11 dias. Nós partimos de um espaço de 1000 metros quadrados, da Praça do Mitre, para 4000 mil metros quadrados do Complexo Bordin. Queremos acolher bem as famílias”, disse o diretor-presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues.

O lançamento teve início com a contação de história do livro “Menina Bonita do Laço de Fita”, de Ana Maria Machado, autora que será a homenageada do evento este ano. Ela inclusive, é a primeira escritora mulher a ser tema da feira. “Estamos muito felizes em ter uma homenageada mulher e que está viva. A Ana Maria Machado virá à Feira do Livro e nos contemplará com sua fala, com seus livros e com seus autógrafos na abertura do evento, no dia 07 de setembro”, explica Juca.

Além da autora homenageada, a feira valorizará escritores locais e trará artistas nacionais. O show de abertura ficará por conta de Zeca Baleiro, no dia 07. No dia 08, o evento terá a presença de Martinho da Vila e no dia 10, o Teatro Mágico.

Outra novidade será o lançamento de dois projetos culturais que devem ser implementados em Foz do Iguaçu nos próximos meses. O “Roda Livro”, já existia e irá retornar aos ônibus da cidade. Neles, qualquer pessoa pode deixar ou pegar um livro em uma bolsa, utilizá-lo e devolvê-lo em qualquer transporte coletivo. O outro, é o “Estação Literatura”. Este, pretende transformar as antigas estações-tubo em pontos de cultura. “Nestas estações, o munícipe poderá chegar, pegar um livro, emprestar ou fazer a carteirinha da Biblioteca Municipal, por exemplo. Pretendemos lançar as iniciativas nos próximos meses e eles devem permanecer ao menos, até a próxima Feira do Livro, quando nós teremos outras iniciativas sendo elencadas”, ressaltou o secretário de Educação, Fernando Ferreira de Souza Lima.

A 13ª edição da Feira Internacional do Livro será realizada de 07 a 17 de setembro, no Complexo Bordin (Avenida JK, 3287). Na abertura, o evento acontece das 16h às 22. Nos demais dias, das 9h às 22h. A entrada é gratuita. A programação completa será atualizada nesta reportagem.