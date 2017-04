Ao contrário do que havia sido anunciado anteriormente, a feira será do Peixe Vivo não será realizada na Cobal da Vila “A”, mas no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Charrua. O evento acontece nos dias 11, 12 e 13 de abril, das 10h às 22h.

Durante o lançamento do evento, realizado nesta quarta-feira, 05, a prefeita Inês destacou a importância da Feira do Peixe Vivo para os produtores e a cidade. “Eu que fui criada na área rural, sei da importância da pesca e do trabalho dos pescadores, ainda mais nessa época do ano, durante a Semana Santa e por isso a Feira do Peixe é também uma forma de valorizar a produção na área rural de nossa cidade”, disse a prefeita.

Durante a Semana Santa que antecede a Páscoa, os católicos evitam comer carne vermelha, substituindo pela carne de peixe. Por conta disso aumenta a procura pelo produto nos mercados e feiras. De acordo Sérgio Luiz Winkert, da equipe de Apoio Técnico da Secretaria de Agricultura, o objetivo da Feira do Peixe é movimentar o consumo desse produto, valorizando a produção local. “A data da feira é estratégica e o objetivo é trazer o produto direto ao consumidor, diminuindo o preço e incentivando a cultura do consumo de peixe”, explicou.

Em 2016, segundo Sérgio Winkert, foram comercializados aproximadamente 20 toneladas de peixes durante os três dias de feira. Este ano serão 17 barracas de feirantes já confirmadas. Serão expostos peixes vivos, produtos derivados da pesca, além dos serviços da Praça de Alimentação. São esperadas na feira em torno de 20 mil a 30 mil pessoas.

A Feira do Peixe é realizada pela Secretaria da Agricultura, em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR), Emater, Cooperativa de Agricultura Familiar e Sindicato Rural.