A partir desta sexta-feira, 23, até domingo, 25, acontece no Cataratas JL Shopping, em Foz do Iguaçu, a 9ª edição do Feirão de Imóveis 2017 – Caixa. A coordenação é do Sindicato da Habitação e dos Condomínios e há uma grande expectativa por parte das imobiliárias, construtoras, bancos e empresas de consórcio que estarão apresentando seus produtos e serviços.

Durante o evento, no piso L2 do shopping, o público pode escolher entre os mais de 4.500 imóveis disponíveis, entre novos, usados e lançamentos. São apartamentos, salas comerciais, casas e terrenos em condomínio horizontal fechado, lotes de terreno, apartamentos e chácaras. Haverá imóveis na planta, em construção ou concluídos.

Uma das vantagens do Feirão e iniciar ali mesmo o processo de financiamento. Além de todas as empresas expositoras, uma equipe da Caixa Econômica Federal estará de plantão para avaliar o perfil do cliente. A aprovação do crédito depende de informações como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais. É importante que os interessados levem documento de identidade, CPF e comprovantes de renda e endereço atualizados. “Todos os profissionais estão preparados para que o consumidor possa adquirir o seu imóvel no feirão”, garante o vice-presidente do Secovi-PR, Jilson José Pereira.

O Feirão de Imóveis deve movimentar o mercado imobiliário local e as empresas expositoras capricharam nos espaços para atrair os potenciais clientes. A expectativa é de que o evento deve receber aproximadamente 2.500 visitantes durante os três dias. O feirão estará aberto ao público nesta sexta, das 19 às 22 horas; sábado e domingo, das 10 às 20 horas.