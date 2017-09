A Itaipu recebe, entre os dias 7 e 10 de setembro, a primeira etapa binacional do Challenge Family, franquia alemã de corrida e triatlo com provas em 26 países. O Itaipu Challenge Sunset – nome escolhido para a competição na região da fronteira – vai acontecer no interior da usina, integrando as margens brasileira e paraguaia da hidrelétrica. Pela primeira vez, a prova começa no final da tarde e encerra à noite. O lançamento da competição ocorreu na manhã desta quinta-feira (31), no Centro de Recepção de Visitantes de Itaipu.

Segundo o organizador da prova no Brasil, Fernando Menezes, a competição permite a participação de toda a família. “A gente percebeu que, nos triatlos, a família ficava distante do triatleta e só estava presente no final da prova. Por que ela não pode participar também? Queremos que a família não venha apenas observar, mas possa se integrar, de fato, ao evento”, explica. As inscrições para o Itaipu Challenge Sunset podem ser feitas no site www.blueticket.com.br.

São cinco modalidades disponíveis para a participação dos triatletas profissionais e de corredores iniciantes. O triatlo acontece no sábado (9), em dois formatos. A Challenge Half Distance, principal prova, começa às 16h, com percurso de 1,9 quilômetro de natação (na margem paraguaia do Lago de Itaipu), 90 quilômetros de bicicleta e 21,1 quilômetros de corrida, terminando no lado brasileiro da hidrelétrica.

Também no sábado, 09, com largada às 17h, será disputada a Challenge Sprint Distance, com percurso menor que a prova principal – 750 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida, também saindo do Paraguai e terminando no Brasil. “Teremos uma prova bastante competitiva no sábado, com atletas internacionais disputando a premiação. Mas, no domingo, é a vez de a família participar”, conclui Menezes.

Para a família

No domingo, 10, acontecem as provas de corrida, abertas para os acompanhantes dos triatletas e corredores mais afeitos as curtas distâncias. O Challenge For All, com percurso de 10 quilômetros, começa às 8h15. Em seguida, às 8h30, será dada a largada do Challenge Women, de 5 quilômetros, voltada apenas para o público feminino. A última prova será às 9h30, o Challenge Júnior, para crianças de 7 a 9 anos (500 metros), 10 a 12 anos (um quilômetro) e 13 a 15 anos (3 quilômetros).

As três modalidades de domingo serão na Costanera de Hernandarias. A área passa por processo de revitalização pela Itaipu e deve se tornar um novo atrativo turístico do país vizinho. “Vai ser a oportunidade de as pessoas conhecerem a costanera que está ficando linda”, defendeu a superintendente de Comunicação Social da margem paraguaia de Itaipu, Teresa Aurora Narvaja Ramirez. De acordo com a superintendente, a organização vai facilitar a chegada dos atletas ao local da prova, em Hernandarias.

Os atrativos do Complexo Turístico Itaipu, que já terão visitação elevada devido ao feriado de 7 de setembro, vão receber o acréscimo dos atletas e suas famílias. Cerca de 3 mil pessoas devem circular pela usina, somente para participar do evento. “Vamos remanejar alguns horários e acrescentar outras saídas para poder atender todos os visitantes”, explica o coordenador de turismo da Itaipu, Jaime Nelson Nascimento.

Challenge Family

O circuito Challenge Family começou na Alemanha, em 2003, e hoje conta com 54 provas em 26 países de todos os continentes. Já é considerado o maior evento internacional de triatlo do calendário atual. No Brasil, a prova acontece em Foz do Iguaçu pela primeira vez. Florianópolis e Brasília (Challenge Cerrado) também recebem a competição.

Programação

Quinta-feira (07)

9h às 19h – Abertura oficial/Expo Feira Itaipu Challenge Sunset Binacional

9h às 19h – Entrega de kits (Centro de Recepção de Visitantes Brasil – Expo)

9h às 19h – Cadastro de acompanhantes (Centro de Recepção de Visitantes Brasil – Expo)

Sexta-feira (08)

9h às 19h – Expo Feira Itaipu Challenge Sunset Binacional

9h às 19h – Cadastro de acompanhantes (Centro de Recepção de Visitantes Brasil – Expo)

9h às 18h – Entrega de Kits

9h às 18h – Transfer Bike check-in (CRV Brasil)

13h às 18h – Bike check-in (Margem paraguaia Itaipu)

19h – Simpósio Técnico Sprint Distance

20h – Simpósio Técnico Itaipu Challenge Half Distance

Sábado (09)

9h às 19h – Expo Feira Itaipu Challenge Sunset Binacional

7h30 às 9h30 – Transfer bike check-in (CRV Brasil)

8h30 às 10h30 – Bike check-in (Margem paraguaia de Itaipu)

12h às 14h30 – Transfer de acesso à largada (Estacionamento Vila C)

13h às 15h – Acesso à área de transição/largada (Margem paraguaia de Itaipu)

15h30 às 16h – Largada Itaipu Challenge Sprint (Margem paraguaia de Itaipu)

15h30 às 16h – Largada Itaipu Challenge Half Distance (Margem paraguaia de Itaipu)

20h às 23h – Bike check-out (CRV Brasil – T2)

22h – Premiação Elite (CRV Brasil – Chegada)

Domingo (10)

8h15 – Largada Challenge For All 10k – Costanera Hernandárias (Itaipu – Paraguai)

8h30 – Largada Challenge Women 5k – Costanera Hernandárias (Itaipu – Paraguai)

9h30 – Largada Challenge Junior – Costanera Hernandárias (Itaipu – Paraguai)

10h – Premiação Faixa Etária – Costanera Hernandárias (Itaipu – Paraguai)

9h às 12h – Expo Itaipu Challenge Sunset (CRV Brasil – Chegada)