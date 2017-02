Para muitas pessoas Carnaval é sinônimo de viagem. Por isso, quem for pegar a estrada neste período, entre os dias 24 de fevereiro e 01º de março deverá encontrar, na BR-277, entre Guarapuava e Foz do Iguaçu, um tráfego 26% maior se comparado a dias normais, ou seja, sem feriado. Isto é o que prevê a Ecocataratas, concessionária que administra este trecho da rodovia.

Hoje, 24, e o sábado, 25, terão aumento de 31% e 57%, respectivamente, sendo o dia 25 o de maior movimento na rodovia, em todo o feriado prolongado.

No domingo, a previsão é de tráfego tranquilo na rodovia. Já entre segunda-feira, 27, e quarta-feira, 01º, o movimento para a volta do feriado aumentará, sendo a terça-feira, 28, o dia mais movimentado do retorno das festividades, com tráfego 12% maior comparado aos dias sem feriado.

Conforme o gerente de atendimento ao usuário da concessionária, Marcelo Belão com o aumento do fluxo de veículos na rodovia os cuidados devem ser redobrados. “Os motoristas devem respeitar os limites de velocidade de cada trecho, manter uma distância segura do veículo a frente e não ultrapassar em faixa contínua. São simples atitudes, mas que podem garantir uma viagem com tranquilidade e segurança”, destaca.

Restrição de tráfego

A PRF informa que haverá restrição de tráfego para veículos de carga e veículos portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET), os quais não poderão circular em rodovias federais de pista simples nos seguintes dias e horários: sexta-feira, 24, das 16h às 24h, sábado, 25, das 6h às 12h, terça-feira, 28, das 16h às 24h e quarta, 01°, das 6h às 12h.

As obras com barreira ficarão paralisadas entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, retornando na quinta-feira, 02.

Serviço

A Ecocataratas tem à disposição atendimento médico e mecânico aos usuários da rodovia. Para isto, basta entrar em contato com o 0800 450 277. Os serviços são gratuitos e 24h.

Para entrar em contato com a PRF o telefone de emergência é o 191 para todo Brasil.

Para mais informações sobre a Ecocataratas, medidas de segurança e condições de tráfego na rodovia acompanhe o perfil @ecocataratas no Twitter ou em ecocataratas.com.br.