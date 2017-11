Centenas de famílias de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazu, Ciudad del Este e de outras cidades da região trinacional prestigiaram a festa de abertura do “Natal Completamente Mágico” do Shopping Catuaí Palladium, em Foz do Iguaçu. A programação incluiu várias atrações simultâneas de música e experiências lúdicas com artistas caracterizados do Grupo Circense. Os visitantes ganharam algodão doce, pipoca, balas, pirulitos e bexigas para entrar no clima a festa.

A chegada da “Carreata do Papai Noel” foi o momento mágico da noite com uma multidão ansiosa aguardando na entrada principal do Shopping. O bom velhinho foi recebido com show de fogos e pela trupe circense animada, seguindo em cortejo pelos corredores do empreendimento e abraçando as crianças com muita alegria. Na Praça de Eventos (Piso L1) fez a inauguração da decoração natalina e depois chegou até o trono do Noel, proporcionando encantamento e emoção ao público de todas as idades.

“Foi uma festa linda para as famílias. A gente se emocionou muito e o shopping está de parabéns”, disse Marcos Fogaça, de Foz do Iguaçu, que levou a esposa Belen e a filha Kelly de oito anos para ver a abertura do Natal do Shopping. O engenheiro argentino Miguel Vega, de Puerto Iguazu, conta que sua família ficou encantada com linda decoração e a chegada do Papai Noel. A advogada Raquel Gonçalves prestigiou a festa com a sobrinha que mora no Paraguai. “Gostamos muito e a noite que nos trouxe a emoção e o sentimento do Natal”, destaca Raquel Gonçalves. Muita gente se manifestou nas redes sociais com elogios ao shopping. “Foi emocionante ver as crianças e os adultos ansiosos para ver a chegada do bom velhinho no Shopping Catuaí Palladium!!! Festa Maravilhosa!!!”, afirma Christiano Fernandes, de Foz do Iguaçu.

O superintendente do Catuaí Palladium, Francisco Cartaxo Júnior, afirma que a busca constante por inovação são marcas do empreendimento para conquistar bons resultados e a satisfação dos clientes. “Celebramos a abertura do segundo Natal shopping com todas as pessoas que trabalham, investem, consomem e se divertem. As ações do Natal fazem parte do planejamento de 2017 e ficamos felizes com público crescente que nos prestigia. A experiência dos Grupos Catuaí e Palladium na execução de shopping center nos mostra que estamos no caminho certo. A operação do empreendimento está cada dia mais completa e seis novas lojas estão em obras para inauguração nos próximos 60 dias”, conta o superintendente do Catuaí Palladium.

Decoração e Programação de Natal

“Feliz Natal dos Ursos”, é o tema do segundo Natal do Shopping Catuaí Palladium. A decoração é assinada pela Cipolatti, a empresa mais conceituada de decoração de Natal da América Latina, e está distribuída por todo o Shopping. No Piso L1, além da grande árvore e uma Roda Gigante, ursos animatrônicos inéditos na região prometem encantar crianças e adultos na Praça de Eventos do shopping. Ainda no L1 está montado o Espaço de Diversão com o brinquedo Torre e o Trenzinho, com ingresso pago. No Piso L2, o trono do Papai Noel é um cenário mágico para que crianças e adultos tirem fotos. Toda a decoração é rica em detalhes no mall, teto e colunas do empreendimento para que todos os visitantes entrem no clima de Natal.

Até o Natal, o Papai Noel estará no Catuaí Palladium nos dias e horários abaixo.

Papai Noel no Catuaí Palladium

– até 7 de dezembro – das 14h00 às 21h00

– 08 de dezembro a 14 de dezembro – das 14h às 22h

– 15 de dezembro a 20 de dezembro – das 12h às 22h

– 21 de dezembro a 23 de dezembro – das 10h às 22h

– 24 de dezembro de 2017 – das 10h às 18h