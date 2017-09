A tríplice fronteira recebe a primeira edição do Festival de Cinema 3 Margens. O evento segue até o dia 22 de setembro e movimenta as três cidades: Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguazú.

Com 73 filmes de 15 países, a programação do festival está dividida em 2 mostras competitivas, 4 Mostras Temáticas, 1 mostra convidada e 5 Oficinas.

MOSTRAS

A Mostra Panorama Latino está exibindo onze longas-metragens de seis países com a presença de diretores e diversos participantes dessas produções. São realizadores da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e República Dominicana.

A Mostra Afluentes apresenta treze curtas-metragens de realizadores da Argentina, Brasil, Chile, México, Equador, México, Uruguai e Venezuela.

Na Mostra Entre Rios estão sendo exibidos sete curtas metragens de jovens realizadores da Argentina, Brasil e Paraguai.

Também fazem parte da programação a Mostra Performance, Identidade e Resistência; Mostra Latinidades em gênero; Mostra Retrospectiva Regional e Mostra Cine Bairro.

LOCAL DAS EXIBIÇÕES

As exibições estão ocorrendo no Cine JL Cataratas em Foz do Iguaçu, no Cine.Ar em Puerto Iguazú e no Cine Arte Shopping Zuni, em Ciudad del Este.

OFICINAS

Com 120 vagas disponíveis, as oficinas e laboratório contam com especialistas nas áreas de roteiro, direção, cor, dramaturgia, produção, e elaboração de projetos. As oficinas estão acontecendo no campus da Unila, Jardim Universitário, em Foz do Iguaçu, na Escuela Manuel Belgrano, em Puerto Iguazu e na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.

PREMIAÇÃO

As mostras competitivas irão premiar os melhores curta-metragens do festival. O troféu Cabeças Pensantes será entregue aos vencedores da Mostra Afluentes, da Mostra Entre Ríos e ao vencedor do melhor filme escolhido pelo público. Serão dedicadas menções honrosas para os melhores filmes escolhidos pelo júri estudantil e pela mídia regional.

Os prêmios e as menções honrosas reconhecerão os melhores filmes nas categorias regional e latinoamericano exibidos no 3 Margens. Os vencedores receberão uma escultura em cerâmica produzida pela premiada artista plástica Maria Cheng, especialmente para o festival.

REALIZAÇÃO E APOIO

A realização do festival é uma parceria da produtora 3 Margens com a Fundação Cultural e conta com o apoio do Cinecataratas, Cine.Ar, Iguassu Conventions, Sindhotéis, Hotel Bella Itália, Loumar Turismo, Fundação Nosso Lar, Instituto de Artes Audiovisuais de Misiones, Ituren, Unila, Festival do Minuto, Parque Tecnológico de Itaipu – PTI. A promoção do evento é do ClickFoz e Shopping JL Cataratas.