Outra novidade, ainda na sexta-feira, 20, foram os exames gratuitos para prevenção de câncer de pele, promovidos pelo Instituto Melanoma Brasil, em parceria com Itaipu, Sesi, RPC e Escola Internacional de Circo.

Quase 200 pessoas procuraram a tenda para fazer o exame, realizado por profissionais do Sesi. “Conseguimos não só examinar, mas orientar as pessoas”, disse a fundadora do Instituto Melanoma Brasil, Rebecca Montanheiro, gerente da CSRP.GB.

“Associar atividades esportivas e culturais com o cuidado que a gente tem que ter com a saúde é uma parceria que vale muito a pena. Teve muita gente que só foi ao Gramadão pelos exames e ficou para ver o circo – e o contrário também”, completou Rebecca.

No sábado, 21, subiram ao palco da Concha Acústica as bandas Los Kalas, de Puerto Iguazu, e Soulfunk, de Foz do Iguaçu. A primeira executou um repertório eclético, que incluiu U2, Guns n’ Roses, Metallica, Red Hot Chilli Pepers, Ozzy Osbourne e Queen; a segunda, clássicos de Amy Winehouse e Ed Motta – entre outros.

Entre apresentações musicais, a trupe da Circocan encantou o público com acrobacias de solo, malabarismos e apresentações no trapézio, tecido e lira. O] show também foi apresentado no domingo à noite, com oficinas à tarde.

Nesta semana, estão previstos treinos da seleção de beach soccer diariamente – às 8h30 e às 17h30; jogos da 1ª Copa Foz do Iguaçu de Beach Soccer; e oficinas de circo, às 15h e às 20h.