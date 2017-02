Integrando esportes, meio ambiente e vida saudável, a segunda edição do Festival River Games acontecerá neste fim de semana, nos dias 25, 26 e 27, no Centro Náutico Marina, em Guaíra. Voltado para as modalidades esportivas de aventura, como slackline, stand up paddle e caiaque, o evento reunirá atletas profissionais de vários estados. A comunidade poderá prestigiar as competições, participar de oficinas gratuitas e de apresentações culturais.

Em sua segunda edição, o Festival River Games é realizado pela entidade iguaçuense ADERE (Associação de Desenvolvimento de Esportes Radicais e Ecologia), com a coorganização da Prefeitura Municipal de Guaíra, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte. O evento tem o patrocínio da Itaipu Binacional e o apoio do COMTURG (Conselho Municipal de Turismo de Guaíra), Associação Guaíra Cultural, Infonet e Gaia Amazon.

O evento esportivo acontece paralelamente ao projeto Mais Verão, do Governo do Estado. Estão confirmados para o River Games, atletas de Brasília, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os paranaenses na disputa são Hallan Garcia, de Foz do Iguaçu e Anderson Pupo e Vinicius Souza, do município de Arapongas. Garcia, vencedor do festival no ano passado, é campeão paranaense e gaúcho de slackline.

O presidente da AREDE, Raby Khalil, destaca o potencial da região para os esportes de aventura. “O município de Guaíra será a capital esportiva do Paraná, neste fim de semana, recebendo atletas da elite nacional”, enfatiza. “O River Games também é um grande evento para a população regional, oferecendo uma agenda cultural e cursos gratuitos para pessoas de todas as idades. São práticas saudáveis vivenciadas junto à natureza”, completa.

Campeonato de Slackline

Em 2016, o River Games trouxe para a região uma das etapas do circuito paranaense de slackline. Segundo Marcelo Penayo Melo, um dos promotores do encontro, este ano o festival amplia o show de manobras na fita, trazendo os 12 melhores atletas profissionais do esporte no Brasil para uma competição de elite. “Será um verdadeiro espetáculo de slackline, com o mesmo nível do mundial que a ADERE realizou em 2015, em Foz do Iguaçu”, expõe Penayo.

Entre os destaques do slackline brasileiro em Guaíra, está o cearense radicado no Rio de Janeiro, Pedro Rafael Marques, o “Pedrinho”, campeão mundial no ano de 2015. Com ele, competirão outros 8 atletas brasileiros que participaram da Copa do Mundo de Slackline, realizada no Chile, no último fim de semana. Também participam do River Games os três primeiros colocados no ranking paranaense da modalidade.

Programação para a comunidade

Além do campeonato profissional, o Festival River Games promove oficinas gratuitas de slackline e de stand up paddle (SUP), destinadas a crianças e adultos. As atividades acontecem sábado e domingo, acompanhadas por monitores do evento. Durante a programação, acontecem oficinas e apresentações circenses, realizados pela Associação Guaíra Cultural, entidade parceira na realização do evento, shows com bandas e DJs.

Expansão do turismo

Conforme Marcelo Penayo, o River Games fomenta a prática esportiva nos rios, lagos, entornos e margens, estimulando o aproveitamento do amplo potencial aquático e natural existente da região Oeste do Paraná e o desenvolvimento do turismo de aventura. O evento multiesportivo ainda promove lazer, entretenimento, esportes e cultura entre a população, contribuindo para a elevar a qualidade de vida.

Desde de 2013, a ADERE realiza grandes eventos. As iniciativas promovem as práticas esportivas e alinham-se às diretrizes do planejamento integrado do turismo do Destino Iguaçu, da ADETUR Cataratas e da Caminhos (Agência de Desenvolvimento da Região Turística Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu). “Usamos os eventos esportivos como ferramenta para a divulgação e a expansão do turismo regional”, diz Penayo.

Programação do Festival River Games

Sábado, 25/02

– A partir das 14h: River Games Slackline Pro (campeonato de slackline profissional)

– A partir das 14h: Oficina de SUP e caiaque

Domingo 26/02

– A partir das 14h: River Games Slackline Pro (finais do campeonato de slackline profissional)

– A partir das 14h: Oficina de SUP e caiaque