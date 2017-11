A 6ª edição da FIciencias está selecionando interessados maiores de 18 anos para prestar serviço voluntário no evento, entre 7 e 10 de novembro no Hotel Golden Park Internacional, em Foz do Iguaçu. Todos receberão certificado de acordo com as horas de trabalho dedicadas.

Essa é uma oportunidade ímpar de trocar experiências com alunos do Brasil e Paraguai e ainda contribuir com a realização da Feira, que reúne anualmente cerca de 500 pessoas direta e indiretamente envolvidas na mostra dos mais de 140 projetos inovadores nas áreas das ciências, engenharias, empreendedorismo e educação.

“Fui voluntário como professor avaliador em 2015 e essa foi uma das melhores experiências que tive como docente. Dado isto, este ano estarei na Feira com meus alunos em dois projetos. A FIciencias é um ambiente empolgante e inovador”, destacou Jesus Henrique Segantini, de Foz do Iguaçu.

Para atuar como voluntário basta se inscrever pelo link até às 12h da próxima segunda-feira, 06. Após a conclusão da inscrição, a organização da Feira entra em contato para repassar todas as instruções referentes ao voluntariado.

Programação

A Feira inicia na próxima terça-feira, 07, às 14h, com entrada gratuita para estudantes e público em geral. No dia 08 as visitações seguem das 8h30 às 17h30; no dia 09 o horário para apreciação dos trabalhos será das 8h30 às 12h.

Sobre a Feira

A FIciencias valoriza a disseminação da pesquisa cientifica e visa a integração entre alunos de escolas públicas ou particulares do 8º ou 9º ano do ensino fundamental, médio, técnico e EJA do Estado do Paraná e das regiões do Alto Paraná, de Canindeyú e Caaguazú (Paraguai), que estejam cursando o 3º ciclo.

O evento é realizado por meio de parcerias entre o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Itaipu Binacional; Secretaria de Educação do Paraná; Fundação Araucária; Unicentro; Unioeste; UEPG; UTFPR; IFPR; UEL; UEM; UFFS; e Universidad Nacional de Misiones. Apoiam a FIciencias a Web Rádio Água; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia; e Governo Federal.