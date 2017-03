João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar de 1964, fará nesta sexta-feira, 10, às 19h, na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, a palestra de encerramento do curso de extensão Direitos Humanos na América Latina, realizado em parceria pela Unila e Unioeste no ano passado.

Ele estará à disposição da imprensa às 15h, na Unioeste, bloco B, sala 3, para falar sobre o tema que irá guiar sua palestra “Cenário de golpes no Brasil”, apresentando sua visão sobre o momento político atual, e também sobre seu livro “Jango e eu: memórias de um exílio sem volta” (editora Civilização Brasileira), que será lançado após a palestra.

No livro, João Vicente narra as memórias dos 12 anos de exílio do pai (de 2 de abril de 1964 a 6 de dezembro de 1976, dia de sua morte). O livro reúne diálogos de João Goulart com diversas personagens da história brasileira, documentos inéditos, entrevistas, as passagens por diversos países (Uruguai, Paraguai, Argentina, Inglaterra).

A palestra encerra as atividades do curso de extensão Direitos Humanos na América Latina. No curso, 84 pessoas receberam aulas teóricas e desenvolveram dez projetos, durante o ano passado, em diversas regiões da cidade e em formatos variados. Na solenidade que antecede a apresentação de João Vicente, os estudantes vão receber seus certificados. O evento será aberto ao público.