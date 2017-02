O atleta Wagner Domingos, finalista dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no ano passado, na prova do lançamento de martelo, vai ministrar uma oficina de treinamento aos participantes do projeto Jovens Atletas – Campeões do Futuro, que tem o patrocínio da Itaipu Binacional e apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

A atividade será nesta quinta-feira, 02, a partir das 15h, na pista de atletismo do Ginásio de Esportes Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu.

Conhecido como Montanha, Domingos foi o primeiro brasileiro a disputar uma Olimpíada na prova de lançamento do martelo em 84 anos – desde os Jogos de 1932, em Los Angeles (EUA). Também é recordista brasileiro e sul-americano. Sua melhor marca é de 78,63m.

Cinco anos antes da Rio 2016, porém, Montanha teve de enfrentar um adversário bem mais difícil que os gigantes do Leste Europeu, mestres no lançamento de martelo.

Na época, o atleta foi diagnosticado com câncer na bexiga. Teve que parar os treinamentos, fazer uma cirurgia, recuperar a saúde e a capacidade física, antes de retornar ao esporte.

Um pouco dessa experiência, dentro e fora das pistas de competição, será levada aos participantes do projeto Jovens Atletas – Campeões do Futuro, que tem entre seus principais destaques um atleta da mesma prova: Rallison Thomas Marques Guerra, atual campeão e recordista paranaense adulto e 4º melhor atleta adulto do Brasil. Guerra tem como melhor marca 62,55m e espera em 2017 chegar próximo à marca dos 70 metros.

No total, a oficina vai reunir cerca de 60 atletas do projeto Jovens Atletas, mas terá uma série dedicada especialmente aos praticantes do lançamento de martelo.