Durante o inverno os casos de incêndios em Foz do Iguaçu triplicam. Os dados são do relatório anual de atendimentos do Corpo de Bombeiros. Para tentar evitar as ocorrências com fogo a Prefeitura de Foz do Iguaçu irá reforçar a fiscalização de queimadas urbanas nos próximos meses. Em 2016 foram registrados 249 incêndios ambientais, o mês com maior número de ocorrências foi Julho, com 46. A legislação atual prevê multas que variam de R$ 768 à R$ 1.536 para quem comete esse tipo de crime ambiental.

Conforme a lei municipal de 2016, 4.442/16, o morador de Foz do Iguaçu que for pego queimando lixo doméstico em imóvel particular terá que pagar uma multa equivalente a 10 Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu (UFFI), que hoje tem o valor unitário de R$ 76,80, ou seja, desembolsará R$ 768. Se a queimada estiver sendo realizada em áreas de passeio, vias e terrenos públicos ou baldios, o valor da infração será de 20 UFFI, R$ 1.536. E se houver reincidência em qualquer um dos casos, as multas aplicadas terão esses valores dobrados.

Segundo a Tenente do Corpo de Bombeiros, Ana Paula Inácio de Oliveira, um incêndio pode começar de maneira simples, por isso é importante redobrar os cuidados nessa época do ano. “Recomendamos que o munícipe faça periodicamente o corte da vegetação e de forma alguma acumule ou queime lixo. Um pequeno foco de fogo pode se alastrar em uma proporção gigantesca. A vegetação funciona como se fosse uma pólvora, se houver qualquer descuido de forma mínima, o incêndio se forma muito rápido”, disse.

Destino correto

Lixo de banheiros e orgânicos, por exemplo, devem ser destinados ao aterro sanitário. Já os materiais recicláveis necessitam ser destinados para a coleta seletiva. Entulho, como restos de madeira, materiais de construção e podas de árvores, precisam ser recolhidos de forma diferenciada, assim como o lixo eletrônico, que deve ser encaminhado para empresas especializadas.

Em caso de incêndio a recomendação é que os bombeiros sejam acionados imediatamente pelo fone 193, as denuncias de crimes ambientais podem ser feitas pelo telefone: 2105-1441 para que uma equipe de fiscais da secretaria faça a vistoria no local.