Gestores públicos de 40 municípios participaram nesta quinta-feira, 22, em Guaíra, do III Fórum de Cidades Digitais do Oeste Paranaense, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Guaíra, para compartilhar informações e modelos que resultem em eficiência de gestão e melhor atendimento à população. Com a tecnologia necessária para fomentar a economia, a tendência dos municípios é cada vez mais apostar na inovação. No Oeste do Estado, um levantamento da RCD confirma a opinião de especialistas do encontro quando quase 80% dos prefeitos têm propostas para investir em tecnologia.

A consulta aos planos de governo, protocolados junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que os prefeitos da região incluíram mais de 230 propostas para modernizar algum setor da administração pública, com destaque para Educação, com 15% do total, seguido da Segurança Pública, 12%. “Isso reflete uma demanda social na qual a prefeitura não tem mais como fugir. E aqui estamos para descentralizar esses conhecimentos, trazendo exemplos, modelos, inovações de mercado e tudo que possa colaborar para o aprimoramento de projetos e processos que já existem em determinados municípios ou aqueles que nada têm possam sair daqui com subsídios inspiradores, que possam chegar aos seus municípios sabendo com convicção o que toda a sociedade tem a ganhar com isso”, afirmou o diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho.

Para o coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Evandro Razzoto, o fórum contribui para resolução dos problemas das cidades. “Nós apoiamos este evento porque ele leva resultados. Traz a possibilidade dos municípios do Oeste e de outros estados de conhecer um pouco melhor a sua gestão, as possibilidades e as demandas”, disse Razzoto, destacando também o papel do Estado através da atuação estratégica em governança em TIC, implantação de Parques Tecnológicos, além do suporte para levar inovação aos municípios.

Guaíra

Com uma Secretaria de Tecnologia e Informação implantada recentemente em Guaíra, o município de 33 mil habitantes vem se tornando referência após investimentos na área nos últimos anos, principalmente na Saúde. “Hoje nós temos os dados confiáveis e isso ajuda para que possamos tomar decisões corretas. Para nós esse evento valoriza o trabalho que vem sendo feito na cidade”, ressaltou o chefe de gabinete, Gileade Gabriel Osti.

Entre as próximas iniciativas do município, de acordo com coordenador de TI, Benjamin Lemes Fernandes, está a disponibilização, por exemplo, de wi-fi gratuito nos pontos públicos. “Nós temos um projeto também com a Educação para zerar a fila de vagas das creches. Nós vamos informatizar e colocar no nosso geoportal”, adiantou Fernandes. Além da cidade-sede, os modelos de Francisco Beltrão, Iguatemi e Toledo foram apresentados durante o Fórum. Na opinião do vice-prefeito de Iporã, Aristides Antonio de Campos, a troca de experiência proporcionada pelo evento irá facilitar a implantação de projetos na cidade de 15 mil habitantes e localizada na região noroeste do Paraná. “Com essa tecnologia vai ser de fundamental importância porque o crescimento do município vai ser tão grande que as despesas vão cair, além da facilidade para trabalhar com a comunicação entre os setores da Prefeitura. No meu município já está bem adiantado, mas falta aperfeiçoar. Tenho certeza que vai aprimorar mais ainda estando aqui hoje”, comentou o vice-prefeito.

