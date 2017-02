O Foz Cataratas, contará com um reforço de peso durante a temporada 2017. Não bastasse a parceria fechada com o Coritiba, as meninas estão sendo acompanhadas e apoiadas por um grupo de mulheres com grande representatividade na cidade.

Intituladas “Embaixadoras”, elas irão ajudar a alavancar e divulgar a equipe perante os torcedores iguaçuenses, além de trabalhar internamente com as atletas e com o clube.

O projeto está sendo implantado com a nova gestão do time, com o objetivo de socializar a equipe e levar o futebol feminino de encontro com a sociedade iguaçuense e foi aplicado pelo primeiro vice-presidente, Marcelo Valente, do grupo Loumar Turismo.

Nesta terça-feira, 14, jogadoras, comissão técnica e embaixadoras reuniram-se pela primeira vez para discutir o novo projeto. A reunião aconteceu no hotel Bella Italia e foi presidida pela segunda-vice presidente do clube, Elizangela de Paula Kuhn, da DePaula Contadores.

AMISTOSO

O evento de ontem foi organizado para divulgar o amistoso entre o Foz Cataratas e o time paraguaio Humaitá, que será realizado no dia 08 de março, para comemorar o dia Internacional da Mulher. “Nosso papel é levar o máximo de pessoas para o estádio e proporcionar uma nova experiência ao torcedor e as famílias”, disse Kuhn. A ação no Estádio Pedro Basso será realizada em parceria com a RPC. A entrada será dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão entregues para as entidades “Um Chute Para o Futuro” e “Centro de Nutrição” de Foz.

No dia da partida, os torcedores poderão desfrutar de um festival gastronômico, espaço de saúde e kids, curtir atrações culturais e apoiar o time iguaçuense contra as adversárias. “É um projeto inovador, acredito que nenhum time do Brasil faça algo parecido”, concluiu o presidente Gezi Damaceno.

SERVIÇO

Foz Cataratas / Coritiba X Humaitá Foot Ball Club (Paraguai)

Dia: 08/11/2017

Horário: A partir das 18h

Local: Estádio Pedro Basso (Flamenguinho)

Entrada: 2kg de Alimentos

Promoção: RPC TV Cataratas

Atrações para toda a família

Food Park

Recreação infantil

Apresentações culturais