O Foz Cataratas Futsal busca uma classificação inédita para as semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF) contra o Carlos Barbosa (ACBF), neste sábado, 14, às 17h30, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. O time já está entre os 8 melhores do Brasil, e conta mais uma vez com a força da torcida para esta primeira partida. O segundo confronto contra o time gaúcho será dia 29 de outubro (domingo), às 14 horas, na cidade de Carlos Barbosa (RS).

São duas partidas – ida e volta -, sem saldo de gols. Garante a vaga para a semifinal quem conquistar uma vitória e um empate ou duas vitórias. Em caso de dois empates ou vitórias alternadas, a vantagem do empate na prorrogação é para o time que obteve a melhor campanha na primeira fase.

Ingressos – O primeiro lote com 1000 ingressos começa a ser vendido nesta terça-feira com valor de 10 reais. Já o segundo lote com 1500 ingressos terá o valor de 20 reais. No dia do jogo o ingresso terá o custo de 30 reais na bilheteria do Ginásio Costa Cavalcanti e serão limitados.

No sábado os torcedores também terão a oportunidade de comprar ingresso para a partida do Foz Cataratas Futsal contra o Marreco pelo campeonato paranaense. A vitória do Time das Três Fronteiras coloca a equipe a um passo da semifinal da sério ouro. Depois de sábado o valor do ingresso será comercializado a R$ 20.