O jogo entre o Foz Cataratas Futsal e o Carlos Barbosa (ACBF) terminou em 1 a 1. Cerca de 5 mil torcedores assistiram à partida no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, no sábado, 14. A disputa foi eletrizante e cheia de adrenalina de começo ao fim do jogo. Os dois times fizeram uma grande partida de futsal. A torcida compareceu em grande número, e mais uma vez, colaborou para este grande espetáculo da Liga Nacional de Futsal (LNF).

O primeiro tempo foi muito acirrado e o placar permaneceu em 0 a 0. Na segunda etapa os dois times foram mais objetivos. O Foz Cataratas Futsal começou melhor e abriu o placar logo no início com o jogador prata da casa, o ala William. O gol colocou ainda mais emoção no jogo. Os gaúchos aproveitaram um segundo de bobeira do Time das Três Fronteiras e igualaram o placar com Fabinho.

Próxima partida decisiva

A decisão será em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, dia 29 de outubro, às 14 horas. O jogo terá transmissão do SporTV. Segue para a semifinal quem vencer a partida. Em caso de um novo empate a partida irá para prorrogação. Neste tempo extra a vantagem do empate é do time gaúcho por ter feito melhor campanha na primeira fase.