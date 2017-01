Na última sexta-feira, 20, as equipes do Foz Cataratas e do Coritiba Foot Ball Club lançaram oficialmente uma parceira em prol do futebol feminino. As diretorias aguardaram a pré-temporada coxa-branca em Foz do Iguaçu para apresentar a novidade às torcidas. Assinaram o acordo, pelo Foz Cataratas o presidente Gezi Damaceno e pelo Coritiba o presidente Rogério Bacellar. A equipe da fronteira disputará as competições como Foz Cataratas/Coritiba.

A relação entre as duas equipes iniciou ainda em 2016 com conversas entre as diretorias. Desde então, o caminho nos bastidores aconteceu no sentido de fortalecer o projeto de futebol feminino no Coritiba. Inclusive, na conquista do terceiro lugar na Copa Libertadores em 2016, o escudo coxa-branca já estampou a camisa da equipe de Foz.

“É um orgulho para o Coritiba ter essa oportunidade de estarmos juntos com o Foz Cataratas. Fizemos uma parceria com uma equipe feminina vitoriosa e de tradição no cenário nacional, acrescentamos a elas mais de 100 anos de história e conquistas do Coritiba”, declarou o presidente coxa-branca, Rogério Bacellar.

Para o presidente do Foz Cataratas Gezi Damaceno, “é uma honra ter um parceiro da qualidade do Coritiba, um clube vencedor que nos dará maior visibilidade no mundo do futebol”.

Esta parceria reforça o relacionamento com Foz de Iguaçu, cidade na qual o Coritiba vem a oito anos fortalecendo relacionamento com pré e inter temporadas e ações de marketing.

Durante o evento foi empossada a nova diretoria do Foz Cataratas/Coritiba para o biênio 17/18, composta por Gezi Damaceno Júnior – Presidente, Marcelo Valente – primeiro Vice-presidente, Elizangela De Paula Kuhn– segunda Vice-presidente, Darly Marques – Diretor Financeiro e Renato Fressato – Secretário Geral.

Na mesma noite foi lançada uma camisa comemorativa alusiva a essa união, apresentada pelos atletas modelos Kléber (Gladiador), Edinho e Priscila Back. A torcida do Foz Cataratas/Coritiba presente ao evento adquiriu mais de cinquenta camisas em questões de minutos.

O elenco e comissão técnica do Foz Cataratas/Coritiba se apresentam dia primeiro de fevereiro, onde iniciam a pré-temporada para o Brasileirão 2017.