Devido a indisponibilidade do Ginásio Costa Cavalcanti, que está sediando outro evento esportivo, a equipe de Foz do Iguaçu terá que jogar contra a equipe do Marreco nesta quarta-feira, 18, às 21 horas, na cidade de Itaipulândia. A disputa, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, será realizada no Ginásio de Esportes Irineu Luiz Friedrich.

Os ingressos para a partida custarão 10 reais e podem ser adquiridos na bilheteria do Ginásio, em Itaipulândia. Este é o primeiro confronto do Foz Cataratas Futsal nas quartas de final do Campeonato Paranaense. O apoio das torcidas de Foz do Iguaçu e do oeste do Paraná são fundamentais para o Time das Três Fronteiras, que está disputando simultaneamente a Liga Nacional de Futsal e o Paranaense – série ouro.