O Foz Cataratas Futsal faz sua estreia no Campeonato Paranaense de Futsal “Chave Ouro”, neste sábado, 25, às 20h30, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, contra a equipe da Associação Campo Mourão Futsal (ACMF). O ingresso para assistir à partida terá o custo de 10 reais, e parte da arrecadação da bilheteria será destinada ao projeto Um Chute para o Futuro.

O time montou para esta temporada um bom elenco e conta com a experiência de jogadores que já atuaram por importantes clubes do Brasil. Entre eles, está o goleiro Jean Wolverine, com passagens pela seleção brasileira. A partida contra o time do Campo Mourão será uma primeira apresentação oficial do elenco, que disputará o paranaense e a Liga Nacional de Futsal.

Preparação

O time iniciou os trabalhos há cerca de um mês e, desde então vem treinando forte com o objetivo de alcançar os melhores resultados. Neste ano além da Série Ouro do Paranaense, o time da fronteira irá disputar a Liga Nacional de Futsal (LNF). A estréia na Liga será no dia 1º de abril, jogo em casa, contra o time do Concórdia (SC).

Durante os treinamentos o Foz Cataratas Futsal realizou dois amistosos. Na primeira partida o time da fronteira perdeu pelo placar de 1 a 0 para o atual campeão paranaense, o Copagril (Marechal Candido Rondon). No segundo jogo o Foz Cataratas Futsal mostrou mais entrosamento e, aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o Balsas Maranhão (MA), que disputou a taça Brasil 2017.

Serviço

Foz Cataratas Futsal X Campo Mourão Futsal (ACMF)

Data: 25 de março (sábado)

Horário: 20h30

Local: Ginásio Costa Cavalcanti – Foz do Iguaçu

Partida válida pelo Campeonato Paranaense – Série Ouro

Próximo jogo

Foz Cataratas Futsal X ACF Concórdia Futsal (SC)

Data: 1º de abril

Horário: 19 horas

Local: Ginásio Costa Cavalcanti – Foz do Iguaçu

Partida válida pela Liga Nacional de Futsal (LNF)