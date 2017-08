O time da Três Fronteiras ganhou por 2 a 1 a partida contra o Copagril, em jogo realizado no Ginásio Costa Cavalcanti, na terça-feira, 29, pelo Campeonato Paranaense – Série Ouro. O jogo foi de muita disputa e grandes jogadas, correspondendo a expectativa de um clássico do futsal. Aos 3 minutos do primeiro tempo o fixo Venâncio em um chute cruzado quase abre o placar para o time da casa.

Aos 8 minutos, o goleiro João Paulo fez a primeira de uma série de grandes defesas durante todo o jogo, em chute de falta do jogador Caio do Copagril. No contra-ataque o pivô Vini acerta o travessão. O jogo tenso e com chances para os dois lados. Faltando 6 minutos, Marquinhos marca para a cidade de Marechal Cândido Rondon. O Foz não se abateu e marcou com Vini faltando 5 minutos, em uma tabela com Romarinho.

O jogo continuou acelerado e com muitas oportunidades para as duas equipes. Sem desistir, o Foz Cataratas vira o jogo faltando 13 segundos, com uma jogada individual de William Brandão, prata da casa do time das Três Fronteiras. No segundo tempo o jogo começou mais calmo e com os dois times mais cautelosos. Faltando 4:20 o Copagril vai para o tudo ou nada com o goleiro linha. Porém, a marcação do Foz Cataratas Futsal foi gigante e garantiu a vitória.

Agenda

O próximo compromisso do time das Três Fronteiras será na sexta-feira, 1º de setembro, às 20h15, em São Carlos (SP), contra o Magnus, o time do Falcão, com transmissão ao vivo da SporTV. No dia 8 de setembro o Foz Cataratas Futsal enfrenta a Assoeva, às 21 horas, no Ginásio Costa Cavalcanti, partida válida pela última rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). Os ingressos já estão à venda a 10 reais nas lojas Panorama, Ticket Loko e Casa de Carnes Boi Verde. Na hora o ingresso custará 20 reais na bilheteria do Ginásio.