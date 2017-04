Foz Cataratas estreou na Liga Nacional de Futsal (LNF), a maior competição do futsal do país, com vitória de 3 a 2, contra o ACF Concórdia Futsal, em um jogo eletrizante. O time da fronteira começou dominando a partida, mas em um lance polêmico, quem abriu o placar foi a equipe do Concórdia com o gol de Valença, em cobrança de pênalti.

A pressão do Foz Cataratas Futsal foi constante e, no final da primeira etapa Willian Brandão empatou para o Foz. A torcida deu um espetáculo, lotou todos os anéis do Ginásio Costa Cavalcanti e, empurrou o time o tempo inteiro.

A força vinda das arquibancadas fez o time voltar melhor na segunda etapa, logo no início, o pivo Vini virou a partida. O Concórdia não se abateu, em uma jogada rápida Douglinhas empatou para o time visitante. Mas o time iguaçuense foi superior o tempo todo e em uma falta bem cobrada por Neto, o Foz passou a frente do placar novamente. O time segurou a pressão e conquistou a primeira vitória na Liga. Leo Costa foi eleito o craque da partida. O próximo jogo do Foz Cataratas é no sábado (6 de abril), em casa, contra o Toledo.