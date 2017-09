O Foz Cataratas Futsal fez uma grande partida contra o Pato Branco no primeiro confronto pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF), e neste sábado, 30 de setembro, às 21 horas, tem o segundo jogo para definir quem passa para as quartas de final. O Time das Três Fronteiras tem a vantagem do empate, mas joga pela segunda vitória contra a equipe patobranquense, na cidade de Pato Branco (PR). O jogo terá a transmissão ao vivo do SporTV.

O Foz Cataratas Futsal faz um treino especial nesta quinta-feira, 28, às 10 horas, aberto à imprensa. A atividade faz parte do programa de preparação da equipe para este jogo decisivo. A vitória do Time das Três Fronteiras coloca a equipe entre os 8 melhores do Brasil. E se depender da energia da cidade, a equipe fará mais uma grande partida.

A mobilização de Foz do Iguaçu já é grande. Dois ônibus com a torcida já confirmaram a viagem até Pato Branco no próximo sábado. Outros torcedores estão organizando a viagem de carro particular. Há uma série de grupos que estão programando assistir ao jogo pelo SporTV na casa de amigos, familiares ou bares da fronteira. Os torcedores que quiserem registrar este momento mágico do Foz Cataratas Futsal, podem encaminhar fotografias da concentração, animação para o jogo, e comemoração para algumas das redes sociais do time.