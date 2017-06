O Foz Cataratas, time que ocupa a vice-liderança da Liga Nacional de Futsal (LNF), enfrenta o Joaçaba, neste sábado, 17, às 19 horas, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. Uma vitória coloca o time da fronteira em primeiro lugar na competição, considerada a mais importante do Brasil. O Foz Cataratas Futsal quer fazer mais uma grande partida e, além disso, tem o objetivo de arrecadar uma tonelada de alimentos com a doação dos torcedores.

A ação solidária é organizada pela direção do time, jogadores e Secretaria de Ação Social de Foz do Iguaçu. Para Rosa Maria Jeronymo, primeira dama do município, a iniciativa vai ajudar muita gente. “Vamos montar pontos de coleta para receber as doações no Ginásio Costa Cavalcanti. Todas os donativos serão doados a famílias cadastradas nos programas sociais da cidade. Toda doação de alimento é bem-vinda. Convido a todos a participar e fazer a diferença”, disse Rosa.

O goleiro do Foz Cataratas Futsal, Gian Wolverine, um dos melhores do país, faz um convite aos moradores das Três Fronteiras. “Precisamos muito do apoio da torcida. Vocês fazem a diferença em nossos jogos. Quero convidar vocês mais uma vez para lotarmos o ginásio e ajudarmos o time nesta ação social. Adquira seu ingresso e traga um quilo de alimento”.

Ingressos

10% da bilheteria do jogo será também revertida para a ação social da Partida da Bondade. O ingresso antecipado custa 10 reais e pode ser adquirido em qualquer unidade da Panorama Home Center, Ticket Loko e Casa de Carnes Boi Verde. O ingresso na bilheteria do Ginásio custará 20 reais, no sábado, 17.