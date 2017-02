O time iguaçuense de futebol feminino, o Foz/Cataratas, apresentou nesta quinta-feira, 02, parte do elenco que disputará o Campeonato Brasileiro 2017.

Até o momento, 18 atletas já estão confirmadas e até a próxima segunda-feira, 06, mais quatro devem ser integradas ao grupo.

Permanecem no time nove atletas da temporada anterior e outras nove defenderão o Foz pela primeira vez. Uma das novidades é a goleira Karen. A jogadora, que coleciona alguns títulos nacionais, como o Brasileiro de 2013 pelo Centro Olímpico e a Copa do Brasil de 2016 pelo Corinthians, está ansiosa para vestir a camisa iguaçuense. “Eu tenho acompanhado o Foz e vejo a evolução do time. É uma grande oportunidade poder jogar aqui. A equipe é muito forte e de muita qualidade. Estou muito feliz, não vejo a hora de poder fazer uma grande temporada”, disse ela.

Katielle Aguilera, prata da casa, é outro destaque do elenco. Apesar da pouca idade, a lateral esquerda já tem um currículo invejável, com passagens pela seleção brasileira. Kati foi convocada quatro vezes para as seleções de base e agora terá uma oportunidade na equipe principal. “É uma emoção muito grande, uma alegria imensa, eu não estava esperando. É uma motivação a mais para continuar os trabalhos aqui no Foz, e conquistar o título”, avalia.

Outra motivação do grupo é a parceria firmada no último mês com o Coritiba. “Agregar uma marca como a do Coxa ao Foz é algo sensacional, o futebol feminino precisa disso. E isso pode alavancar muitas outras coisas positivas, como patrocinadores, por exemplo”, concluiu o novo técnico Marcello Frigério.

Campeonato Brasileiro 2017

Com um novo formato, a competição acontecerá entre março e agosto de 2017. São 16 participantes divididos em dois grupos. O Foz Cataratas/Coritiba está no grupo dois, onde disputará jogos contra o Flamengo, São José, Ferroviária, Rio Preto, Santos, Ponte Preta e Vitória. A tabela deve ser divulgada nesta sexta-feira, 03 pela CBF.

Confira as atletas já confirmadas para a temporada:

Volantes: Priscila, Scarlett e Tainara

Laterais: Katielle e Bárbara

Meias: Giovana,Taiane e Letícia

Atacantes: Camila, Pâmela, Rafaela e Tchery

Goleiras: Quezia, Karen, Thais

Zagueiras: Verônica, Jaja e Bruna