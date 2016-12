A equipe do Foz Cataratas/Coritiba conquistou nesta terça-feira 20, a terceira colocação na Copa Libertadores da América disputada no Uruguai. As iguaçuenses empataram no tempo normal, mas venceram as uruguaias do Colón nas cobranças de penalidades por 3 a 1.

O primeiro tempo da partida foi muito arrastado. As duas equipes buscavam as jogadas pelo meio campo que estava congestionado, dando pouco trabalho para as goleiras.

Na segunda etapa, o técnico Gezi Damaceno ousou nas substituições e colocou o Foz Cataratas/Coritiba mais adiantado. As oportunidades apareceram mas, não foram convertidas em gol. As uruguaias chegaram em alguns contra ataques e a goleira Jéssica em tarde inspirada fechou a meta.

Nas cobranças de penalidades marcaram para a equipe da fronteira Verônica, Rafaela Silva e Danyelle. Pela equipe uruguaia marcou Mariana Pion. Além de fazer boas defesas durante a partida, a goleira Jéssica ainda defendeu uma das penalidades.

O Foz Cataratas/Coritiba volta a Foz do Iguaçu na quarta-feira 21. O elenco que representará o clube na temporada 2017 se apresenta primeiro de fevereiro.