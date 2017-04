Nesta sexta-feira, 07, a diretoria do Foz Cataratas/Coritiba reuniu-se com representantes da embaixada do Fla-Foz, para juntos organizarem o próximo jogo das poderosas em casa.

No dia 19 de abril, o Foz Cataratas/Coritiba receberá o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, às 19h.

Com o intuito de fazer um evento histórico em Foz do Iguaçu, os times uniram forças para lotar o Estádio Pedro Basso. “Vamos ter aqui o jogo da família, já que o Flamengo enfrentará a equipe da nossa cidade. Não vamos deixar de apoiar o Foz. Mesmo antes desta reunião, nossa embaixada já estava se organizando para assistir ao jogo, agora mais ainda”, disse o presidente do Fla-Foz, Pakito.

Algumas ações de divulgação já estão sendo feitas em parceria entre as entidades. Assim como nos outros jogos, quem for ao estádio Pedro Basso poderá participar de um evento para toda família, com música, recreação e food park. “Estamos em busca de um novo público e os flamenguistas do Fla-Foz serão muito importantes nesta jornada, já que sabemos que a embaixada é extramente organizada e séria. A marca Flamengo tem uma força muito grande e contribuirá e muito com o projeto. É uma oportunidade única para o Foz Cataratas/Coritiba mostrar para o Brasil o trabalho que está sendo realizado aqui”, explicou o vice-presidente do clube, Marcelo Valente.

Ingressos

Nos próximos dias, os ingressos para a partida já devem estar disponíveis para a compra. Antecipado nas lojas do Ticket Loko custará R$ 9,99 e na bilheteria, no dia do jogo, R$ 20,00.

Serviço:

Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

Foz Cataratas/Coritiba x Flamengo

Data: 19/04/2017

Local: Estádio Pedro Basso

Horário: 19h

Food Park, Música, Recreação e muto mais.