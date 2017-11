Após dois anos de paralisação, o campeonato Paranaense de Futebol Feminino está de volta. A confirmação aconteceu na última sexta-feira, 03, quando a Federação Paranaense de Futebol divulgou o regulamento e tabela da competição. O campeonato começa no dia 11 de novembro e se encerra dia 03 de dezembro.

Estão na disputa do certame, o Foz Cataratas/Coritiba, último campeão em 2014, o Imperial de Curitiba e o Toledo, sendo que os dois últimos lutarão pela vaga na segunda divisão de 2018, pois o Cataratas já tem participação garantida na elite nacional do próximo ano.

“Temos que enaltecer o empenho da diretoria da Federação Paranaense de Futebol em realizar o campeonato, é uma forma de prestigiar os clubes sérios que há anos trabalham com o esporte, e veem na modalidade uma ferramenta de empedramento feminino”, afirmou o presidente do Foz Cataratas/Coritiba Gezi Damaceno Júnior.

Para a disputa do estadual, a diretoria do Foz Cataratas/Coritiba manteve no elenco atletas que disputaram o Campeonato Brasileiro no primeiro semestre. Permaneceram a goleira Quezia, a zagueira Bruna Amarante, as volantes Thaynara e Verônica, as atacantes Katielle, Pámela, Rafaela e Camila. Para reforçar o grupo foram contratadas a goleira Jessica, as zagueiras Amanda e Auina, as laterais Letícia, Raquel, Thalyta e Julia, a meia armadora Santos, e as atacantes Joyce, Kamila Chaves e Larissa.

A equipe da fronteira estreia no próximo domingo, 12 de novembro às 16 horas no estádio Pedro Basso contra a equipe do Imperial. No dia 15, também às 16 horas as meninas da fronteira enfrentam o Toledo. As duas partidas serão abertas ao público.