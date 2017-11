Jogando no estádio Pedro Basso em Foz do Iguaçu, a equipe do Foz Cataratas/Coritiba venceu neste domingo 12, o Imperial de Curitiba pelo placar de 13 a 0. Os gols das iguaçuenses foram marcados por Thaynara (4), Larissa (3), Kamila Chaves (2), Pámela, Katielle, Auina e Verônica completaram a goleada.

Buscando manter a hegemonia no Campeonato Paranaense, o Foz Cataratas/Coritiba partiu pra cima da equipe do Imperial desde o primeiro minuto de jogo, mas só conseguiu abrir o placar aos 20 minutos da primeira etapa em jogada individual da volante Thaynara. Após o primeiro gol, as iguaçuenses não tiveram muita dificuldade para ampliar a vantagem, Verônica aos 24, Auina aos 32 e Larissa aos 37 minutos fecharam o placar de quatro a zero na primeira etapa.

Bem fisicamente e dominando as ações no meio de campo, a equipe do Foz Cataratas/Coritiba sobrou no segundo tempo, nem mesmo o forte calor da fronteira diminuiu o ímpeto das iguaçuenses, que balançaram as redes adversárias nove vezes na segunda etapa. Thaynara aos 05, 09 e 34, Kamila Chaves aos 08 e 14, Larissa aos 10 e aos 12 minutos fizeram a alegria da torcida que compareceu em bom número ao estádio Pedro Basso.

Quando a partida se encaminhava para o final, Pámela e Katielle também marcaram e fecharam o placar em Foz Cataratas/Coritiba 13, Imperial 0. A equipe da Fronteira volta a campo na próxima quarta-feira 15, contra o Toledo no estádio Pedro Basso às 16 horas, com entrada franca.