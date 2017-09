A equipe do Foz Cataratas/Coritiba realizou na tarde da última sexta-feira, 01 de setembro, um amistoso contra a equipe masculina sub-15 do Grêmio Guairacá, no campo do Tertuliano. A partida que terminou empatada em dois a dois, serviu para que a comissão técnica pudesse avaliar o grupo que treina à espera da Federação Paranaense confirmar o Campeonato Estadual 2017.

Das atletas que disputaram o Campeonato Brasileiro no primeiro semestre permaneceram a goleira Quezia, a zagueira Bruna Amrantes, as volantes Thaynara e Verônica, e as atacantes Katielle, Pámela, Rafaela e Camila.

Visando reforçar o grupo, foram contratadas a goleira Jessica, as zagueiras Amanda e Auina, as laterais Letícia e Julia, a meia armadora Santos, e as atacantes Larissa que está servindo a seleção brasileira sub-20 e Joyce que se apresentou ao Foz Cataratas/Coritiba após retornar da seleção principal. No domingo Juntam-se ao grupo a lateral esquerda Raquel e a atacante Kamila Chaves.

A partir da próxima semana e com o grupo completo, a comissão técnica treinará em dois períodos para deixar a equipe pronta para as competições que iniciam no segundo semestre. Aguardando a definição do campeonato estadual, a diretoria trabalha para fechar uma série de amistosos com equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraguai.